The Modernist. O "edifício mais feio de Faro" é agora um legado arquitetónico aberto aos turistas

Devoluto desde a década de 1980, o edifício de traços modernistas posicionado no coração de Faro foi uma escolha óbvia para Christophe e Angelique de Oliveira. Não tão óbvia para os locais. O empresário, cujos pais portugueses escolheram França para viver nos anos 60, recorda-se do que chegou a dizer um dos inquilinos do rés-do-chão: “Realmente, era o prédio mais feio de Faro”. Talvez fosse, talvez não, mas o projeto de recuperação a que esteve sujeito nos últimos quatro anos emprestou nova vida àquele que é agora conhecido como o The Modernist.

Foi praticamente amor à primeira vista para o casal de investidores que descobriu o edifício do arquiteto Joel Santana na visita de estreia que fez a Faro, em 2016, quando uma mudança de ambiente era urgente, sobretudo no rescaldo dos ataques de novembro em Paris, no ano anterior. “Nessa noite íamos jantar a um dos restaurante onde houve um ataque terrorista. A partir daí as coisas começaram a mudar e começámos a pensar que, talvez, a França não fosse o melhor sítio para termos uma família”, conta ao Observador. Atualmente, Christophe e a família dividem o seu tempo entre Portugal e França, onde têm uma empresa que reúne algumas unidades de alojamento local. Tanto cá como lá, a missão é sempre a mesma: recuperar e conservar locais com alma e história.

O prédio de três andares no centro de Faro, aberto ao público há mais de um mês, continua a manter a livraria Bertrand e a loja da sorte Campião no rés-do-chão. Os restantes três pisos foram convertidos numa unidade alojamento local que se estende por seis apartamentos, dois por piso. O projeto de recuperação foi entregue à plataforma de arquitetura PAr e foi condicionado pelo tempo, devido sobretudo à iniciativa sustentável que serviu de inevitável fio condutor. O casal quis, desde logo, um prédio 100% made in Algarve ou no país. Feitas as contas, a pandemia atrasou em seis meses as obras, mas o principal motivo para a demora foi o objetivo de “fazer um projeto nacional”.