O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu neste domingo o Grande Prémio da Áustria, nona prova do Mundial de Fórmula 1, e aumentou a vantagem sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), quarto classificado.

Verstappen, que já tinha vencido no mesmo circuito o Grande Prémio da Estíria, no passado domingo, deixou o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) na segunda posição, a 17,973 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) a ser terceiro, a 20,019.

O piloto da Red Bull, que venceu cinco das nove corridas já disputadas, soma 182 pontos, pois ainda contou um ponto extra pela volta mais rápida em corrida, enquanto Hamilton, sete vezes campeão do mundo, tem 150.