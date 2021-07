Os dados do boletim da DGS desta segunda-feira dão conta ainda de mais 46 internamentos com Covid-19 nos hospitais portugueses, para um total de 613. É o número mais elevado desde 29 de março (na altura 623 doentes). Ainda assim, bem longe dos números atingidos no pico da pandemia (eram 6.869 a 1 de fevereiro).

Também nos cuidados intensivos, há agora mais 8 doentes, num total de 136 camas ocupadas nestas unidades. É também necessário recuar a 29 de março para encontrar um valor desta dimensão — nesse dia foram registados os mesmos 136 doentes graves do que nesta segunda-feira. O máximo foi atingido a 5 de fevereiro — 904 doentes graves.

Em termos de subidas diárias, desde 8 de fevereiro que não havia um aumento tão grande de internamentos, em termos absolutos. O acréscimo de 46 internamentos compara com os 96 desse dia de fevereiro (no início da fase descendente da terceira vaga). No entanto, em termos relativos, não é necessário recuar sequer um mês para encontrar um dia com maiores aumentos. A 21 de junho houve uma subida de 9,4%, mais do que os 8,1% do boletim desta segunda-feira.

Situação semelhante ocorre nos cuidados intensivos. É necessário recuar a 12 de fevereiro (+10) para encontrar uma subida diária superior, em termos absolutos. Desta vez está em causa um acréscimo de 8 doentes graves. Mas se forem levados em conta valores percentuais, há um dia pior na segunda metade do mês passado — a 18 de junho houve um aumento de 6,8%, semelhante ao aumento desta segunda-feira — 6,3%.