Cerca de 80 pessoas com 39 e mais anos que tinham agendamento confirmado para esta segunda-feira no Centro de Vacinação do Cerco do Porto esperaram pelo menos três horas pela inoculação, denunciou à Lusa Ana Paiva, companheira de uma delas.

“O meu companheiro fez o agendamento com sucesso para hoje, às 15h20, e recebeu uma sms a confirmá-lo com hora e local. Entretanto, anteontem, ele e as outras pessoas que estão aqui à espera receberam outra sms a indicar que estava marcada para o dia 12 de julho e se confirmavam a presença nesta segunda data”, relatou Ana Paiva.

E prosseguiu: “pensando que fosse um erro ou, como proativamente marcou, imaginando que não houvesse cruzamento de dados, o meu companheiro ignorou a segunda sms e apresentou-se hoje à hora no centro de vacinação”.

Uma vez no centro de vacinação e constatando “um atraso de uma hora e meia” alguém “resolveu perguntar aos responsáveis do centro por que tinham recebido as sms”, contou Ana Paiva.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Em resposta, alguém do centro, e lamentavelmente com algumas pessoas resultou, tentou demovê-las de tomar a vacina hoje, regressando no dia 12”, denunciou, acrescentando que “perante a recusa da maior parte das outras, que fazem questão de ser vacinadas hoje, foi criada uma segunda fila para o regime de sala aberta, mas sem garantias de que sejam vacinadas hoje”.

Enfatizando que “algumas pessoas esperam desde as 15h00 para tomar a vacina”, Ana Paiva revelou à Lusa que pelas 17h30 a fila de pessoas à espera de solução tinha cerca de 80 elementos.

Contactada pela Lusa, a Administração Regional de Saúde do Norte esclareceu que “o agendamento verificado para este dia foi um pouco superior à capacidade do Centro de Vacinação do Cerco do Porto”.

“Mesmo assim, este centro de vacinação, ciente da máxima prioridade que a vacinação Covid-19 tem na luta contra a pandemia, está a vacinar o maior número possível de utentes, ainda que, por força das circunstâncias, com algumas filas de espera”, acrescenta.