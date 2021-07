Está lançada a recandidatura de Fernando Medina a Lisboa, com o apoio do PS anunciado pelo próprio líder António Costa numa sala semi-cheia (exigências pandémicas) de poder local no concelho. O secretário-geral socialista começou logo a sua intervenção com um ataque ao PSD ao dizer que “ao contrário de outras candidaturas esta não é uma candidatura para a preservação do líder do PS por interposta pessoa”.

“O líder do PS está de boa saúde e continuará de boa saúde. O que se trata aqui é de Lisboa e só Lisboa”, afirmou acrescentando que Medina “merece ser apoiado pelo PS e sobretudo eleito por Lisboa”. Medina candidatou-se pela primeira vez à autarquia há quatro anos, depois de ter assumido os comandos da Câmara em 2014 após a saída de António Costa para se candidatar nas legislativas de 2015. O candidato tinha na primeira fila da sala na Estufa Fria, em Lisboa, a sua mandatária a fadista Mariza.

Costa garante que “nos últimos sete anos a cidade de Lisboa mudou para melhor” e que o “trabalho nos próximos anos será muito exigente”, avisando que é preciso que a cidade não “volte à estagnação em que estava antes de 2007”, altura em que ele mesmo assumiu a presidência numa eleições intercalares que venceu sem maioria absoluta. Neste ponto, o antigo presidente da Câmara puxa dos seus galões e diz que a economia da cidade não é só feita de turismo e que “em termos líquidos um terços dos postos de trabalho criados em Lisboa desde 2007 resultam de investimento direto estrangeiro”.

Depois de António Costa, falou Fernando Medina que começou por sublinhar que aquela presença mostra “a força e unidade dos socialistas neste projeto”. Depois passou no combate atual em Lisboa, o da pandemia, garantindo: “Nenhuma ação nos distrairá do fundamental: auxiliar os mais necessitados, apoiar a economia e o emprego, promover a testagem em massa, apoiar a aceleração da vacinação”. “Nada, nem nenhuma campanha nos distrairá”, afirmou numa referência indireta às notícias recentes que agitaram a sua gestão na CML e que tornaram públicas a partilha de dados pessoais de manifestantes anti-Putin com a embaixada e o governo russos.