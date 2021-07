O isolamento profilático do primeiro-ministro nos últimos de dias fez passar despercebido o fim da Presidência Portuguesa da União Europeia, mas no primeiro dia de liberdade António Costa convocou o seu Governo para uma cerimónia de balanço no Centro Cultural de Belém onde revelou ter aprendido mais sobre direito internacional público com o “Yes, prime minister” do que nos bancos da faculdade com o então professor (e agora embaixador da REPER) Nuno Brito. Mas também onde insistiu na mudança dos tratados europeus: “Quando temos regras que não podem ser cumpridas, o melhor é assumirmos e criarmos novas regras”.

Não é de hoje a manifestação de desconforto com regras “arbitrárias” do tratado orçamental europeu por parte de Costa e tem surgido de forma recorrente no discurso socialista em Portugal no tempo da pandemia. E esta segunda-feira António Costa deixou claro que há regras ultrapassadas para os tempos vividos, quando passava em revista os seis meses de Portugal à frente da Presidência da UE. Uma das “sementes” que acredita que a sua liderança deixou foi a da reflexão do futuro da governação económica da Europa. “É um debate difícil”, assumiu o primeiro-ministro, mas depois de duas crise económicas profundas tem de ser revisitada, nomeadamente as regras da política orçamental.

Esta reforma, diz no entanto Costa, “tem de ser mais ambiciosa e lata”, mas terá necessariamente de passar pela revisão destas regras, já que até a presidente do BCE, argumenta o líder do Governo, “não se cansa de repetir que a capacidade da política monetária dar suporte necessário para enfrentar esta crise e suportar a necessidade de investimento para as transições climática e digital, não é suficiente”.

Os próximos tempos, avisa António Costa, vão exigir “investimento enorme” dos Estados-membros para “cumprir metas assumidas nas duas transições e para assegurar que a Europa continua a ter um conjunto de infraestruturas competitivas terá de ser feito na próximas décadas e isto tem de se refletir necessariamente nas regras que temos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Não há nada pior para a credibilidade das instituições do que regras que não são cumpridas”, afirmou assim o primeiro-ministro que exemplifica: “De nada serve dizermos que temos a primeira lei continental para a neutralidade carbónica se não fizermos nada para a atingir”. Durante a intervenção, o primeiro-ministro sublinhou que também estas metas têm força de lei e são compromissos assumidos pelos Estados-membros que têm de ser cumpridos. A reforma orçamental, defendeu ainda Costa, “tem de ser feita em comum”.

As regras do tratado orçamental europeu, que impõem limites ao défice e à dívida têm estado suspensas nestes dois anos de pandemia, não impondo sanções aos estados membros que ultrapassem os limites, violando as regras europeias.

António Costa ainda apontou como restantes “sementes” deixadas pela presidência portuguesa a componente social, que diz ter sido conseguida com a cimeira realizada no Porto, sublinhando que esta tem de estar presente durante todo o processo das transições digital e climática, para evitar “assimetrias”.

Para reforçar a importância desta componente mais solidária, o primeiro-ministro exemplificou com o processo de compra das vacinas, concertado pela Comissão Europeia que evitou “uma disputa de vacinas à escala dos 27”. E atacou os “alguns” que “gostariam que a União deixsse de ser união e fosse apenas um mercado interno que gerasse maior valor acrescentado económico. Hoje a União é muito mais do que isso”.

Antes dele tinham falado a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, os dois alvos dos maiores elogios de António Costa — que também assinalou o trabalho dos embaixadores Nuno Brito e Pedro Lourtie –, e chegou até a violar o protocolo do Governo, dirigindo-se na segunda pessoa do singular a seu ministro Augusto Santos Silva: “Graças ao comando efetivo que assumiste da presidência ninguém se queixa da ausência do primeiro-ministro. Alguns queixam-se é do excesso”.

Na sua intervenção, Santos Silva revelou as “tempestade cerebrais” entre ele, o primeiro-ministro e a secretária de Estado dos Assuntos Europeus para chegar ao mote da Presidência e como chegaram “mais rapidamente ao inglês — Time to deliver — do que à sua tradução para português — Tempo de agir: Por uma recuperação justa, verde e digital”.

Para o ministro ficou ainda a referência a outra tarefa deste semestre, “no campo dos valores”, cm o país a “assumir as obrigações sobretudo no mecanismo do Estado de Direito”, sublinhando ainda a questão da independência da orientação sexual que é defendida por Portugal — isto no contexto das críticas à aprovação pela Hungria de uma lei polémica sobre a homossexualidade das e que tomou o debate recente no Conselho Europeu, com ataques a Viktor Orbán.

Para a secretária de Estado Ana Paula Zacarias ficou o balanço efetivo em números desta presidência de 181 dias: 554 reuniões em Portugal, 2.438 no total, “um recorde das presidências”, com seis Conselhos Europeus e a participação de mais de 9 mil delegados.