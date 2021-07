Poucas são as atividades que nos trazem tantos benefícios como viajar. Conhecer novas paisagens, diferentes culturas, sabores e cheiros, produzem uma sensação imediata de frescura de alma, expansão de horizontes e, no caso dos mais novos, de profunda aprendizagem que se repercutirá ao longo da sua vida nas mais variadas formas.

Aproxima-se a altura de férias e surge a necessidade de começar a planear escapadas pelo mundo, numa tentativa de fugir ao stress e cansaço do dia a dia. Para quem a vida familiar ocupa lugar de destaque na lista de prioridades, o destino terá de ter em conta atividades para os mais novos; para os que vivem para a aventura e não resistem a uma viagem a solo, a escolha recai normalmente sobre destinos de forte interesse cultural, paisagístico e humano; e para aqueles que têm na sua cara-metade o seu parceiro de viagem exclusivo, os destinos mais românticos acabam por produzir um apelo irresistível.

Neste artigo, damos-lhe a conhecer os destinos ideais para umas férias sozinho, a dois ou em família com os miúdos. Para uma experiência perfeita, aproveite para descobrir como o Banco Credibom o poderá ajudar a ter as férias da sua vida, aquelas que servirão de fonte de histórias para contar mais tarde e de memórias em forma de papel fotográfico para preencher os seus muitos álbuns de fotografias no regresso a casa.

O destino para férias sozinho: Vietname

Se há destino que fica inevitavelmente gravado na memória de quem o visita, é o Sudeste Asiático e, mais concretamente, o Vietname, um país que encanta pela sua história, tradições, gastronomia e pela resiliência e hospitalidade do seu povo. Quem vê nas viagens a solo a sua forma preferida de explorar o mundo, encontra no Vietname inúmeras oportunidades para conhecer novas paisagens e viver momentos de pura aventura.

Fascine-se com a mistura perfeita entre tradição e modernidade em cidades como Hanoi e Ho Chi Minh, deixe-se encantar pelos bucólicos campos de arroz em Hoi An, e parta à descoberta de algumas das paisagens mais surpreendentes em destinos como Phong Nha, Ninh Binh e Sapa. Na área da gastronomia, não perca a oportunidade de experimentar pratos como o Pho, o Cau Lao ou os famosos crepes vietnamitas.

Dentro do país, o transporte está assegurado por um bem oleado circuito turístico que faz com que seja bastante simples viajar de norte a sul. Poderá ainda optar por alugar uma mota e descobrir o Vietname com total liberdade. Mas atenção: o tráfego rodoviário local não é para amadores. Se estiver a ponderar alugar um transporte próprio, sugerimos que apenas o faça caso já tenha alguma experiência neste tipo de viagem.

O destino para férias a dois: Costa Amalfitana, Itália

As paisagens, a proximidade ao mar, a inesquecível gastronomia, as enraizadas tradições… Todas estas características fazem da Costa Amalfitana um dos destinos mais românticos da Europa. Com uma extensão de cerca de 50 km, esta região italiana ocupa a área que vai de Positano a Vietri sul Mare, passando por aldeias, vilas e cidades que têm em comum grandes varandas viradas para o mar.

A melhor forma para explorar a área será, com certeza, de carro ou mota, que lhe darão toda a liberdade de que necessita para “beber” a essência desta região, classificada como Património da Humanidade pela UNESCO. Inicie a sua escapada romântica na encantadora antiga vila de pescadores de Positano para que possa aproveitar o passeio junto ao mar, e junte ao roteiro uma ida à ilha de Capri, onde o esperam águas de tom azul turquesa, perfeitas para um mergulho refrescante.

O dinamismo da cidade de Amalfi, o património arquitetónico e paisagens naturais de indiscutível beleza de vilas como Ravello ou Praiano farão com que volte para casa de alma cheia e uma cumplicidade ainda maior com a sua cara-metade.

O destino para férias com os miúdos: Açores

Poucas serão as crianças cujos olhos não brilhem com maior intensidade quando expostas a ambientes naturais, repletos de oportunidades para descobrir, aprender e explorar. E o arquipélago dos Açores, com as suas paisagens de pura beleza natural, é um dos destinos ideais para criar memórias eternas aos mais pequenos.

Caso já tenham idade suficiente, leve-os consigo em passeios pedestres pelos trilhos espalhados nas várias ilhas que compõem o arquipélago. Delicie-se com o seu olhar de satisfação e felicidade ao mergulharem nas águas quentinhas das piscinas de água termal vulcânica ou ao verem imponentes baleias ou simpáticos golfinhos passarem a poucos metros de distância, durante um passeio de barco com uma das muitas agências de tours que ali operam.

Explorar antigos vulcões e túneis feitos de lava é algo que, certamente, não os deixará indiferentes. E imagine as histórias que não terão para contar aos amigos no regresso a casa. O melhor de tudo? A facilidade de comunicação — por se tratar de território português —, as temperaturas amenas e a curta distância que faz com que a viagem não os canse demasiado.

Independentemente do destino escolhido e do tipo de viagem que procura fazer, uma coisa é certa: a prioridade é aproveitar cada momento ao máximo, explorando cada detalhe dos locais que visita, para que volte a casa com a sensação de fazer realmente parte deste planeta fascinante a que chamamos de casa.

