Um homem foi detido no domingo por desobediência às regras estabelecidas para o combate à Covid-19 após busca domiciliária a um espaço privado utilizado para atividade lúdica noturna no concelho de Vizela, anunciou esta segunda-feira GNR.

A GNR adianta em comunicado que o Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal de Guimarães, deu cumprimento no domingo a um mandado de busca domiciliária “no seguimento de várias denúncias”. A prática foi continuada “durante os últimos fins de semana” e “levava à concentração reiterada de cerca de 200 indivíduos no referido espaço, e cuja atividade o seu responsável já havia sido notificado para cessar”, refere a GNR. Na sequência da busca domiciliária, um homem de 47 anos, responsável pelo estabelecimento, foi detido.

Durante a busca, os militares da GNR apreenderam 12.647 euros em numerário, quatro telemóveis, uma espingarda de calibre 12, 30 munições de calibre 12, 40 munições de calibre 7,65 milímetros, 11 aparelhos de áudio e 400 garrafas de bebidas alcoólicas. O detido será presente esta segunda-feira ao Tribunal Judicial de Guimarães, para aplicação das medidas de coação.