O porta-voz do Governo francês, Gabriel Attal, associou esta segunda-feira o recrudescimento da Covid-19 em Espanha e Portugal à abertura prematura das fronteiras destes países, em particular com o Reino Unido, onde ocorre uma explosão de casos. Devido à variante Delta, França quer aumentar ritmo de vacinação e vai passar até a dar vacinas nas praias.

Espanha e Portugal “são países que flexibilizaram as regras nas fronteiras, em particular com o Reino Unido, muito antes de nós”, disse Attal, numa entrevista à estação France Inter, adiantando que o Governo de França foi censurado por isso. Segundo Attal, “França tem um quadro de restrições nas suas fronteiras que é um dos mais rigorosos da Europa”. Paris exige quarentena, em alguns casos sob controlo das autoridades, a viajantes de muitos países fora da União Europeia.

Os que viajam a partir do Reino Unido devem apresentar um certificado de vacinação e um teste negativo (PCR ou antigénio), exigindo-se aos não-vacinados um “motivo imperioso” para viajar e um teste negativo e à chegada a França um outro teste e uma quarentena de sete dias.

Vacinação é solução para nova vaga

Attal admitiu ser “uma possibilidade” uma nova vaga epidémica em França no final de julho, tendo em conta a expansão da variante Delta, mais contagiosa e cuja presença duplica a cada semana, já responsável por 30% das novas infeções. E, por este motivo, França quer aumentar ritmo de vacinação e começou mesmo a vacinar nas estâncias balneares. “Este verão, a vacina vai ter com as pessoas”, anunciou.

Gabriel Attal: "On peut à la fois aller à la plage et se faire vacciner" pic.twitter.com/VqvlXtAejo — BFMTV (@BFMTV) July 2, 2021

Os franceses também poderão receber a segunda dose da vacina num local diferente naquele em que tomaram a primeira toma do imunizante, anunciou o ministro da Saúde francês, Olivier Véran, segundo o Le Parisien: “A partir de segunda-feira pode reservar-se a primeira marcação num determinado centro e o segundo noutro centro no país, incluindo nos locais onde as pessoas costumam passar férias”.

Este é um esforço adicional para travar a disseminação da variante Delta e Olivier Véran admitiu que pode “estragar as férias e o verão” dos franceses.

França tem registado um ligeiro aumento de casos por Covid-19, tendo no sábado ultrapassado os três mil diários. Até ao momento, no país, 63,6% das pessoas já foram vacinadas com uma dose, enquanto 37,5% da população já está completamente imunizada, segundo a Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, sigla em inglês).