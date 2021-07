Japão. Casal de idosos resgatado após deslizamento de terras

Um casal de idosos foi resgatado após um deslizamento de terras ter destruído várias casas na cidade costeira de Atami, no Japão. As autoridades locais, citadas pela BBC, encontraram Yoshie Yuhara e o marido Eiji, ambos com 75 anos, entre outros 19 sobreviventes.

Até agora, confirma-se a existência de duas vítimas mortais, embora várias pessoas continuem desaparecidas após uma torrente de lama ter varrido a cidade no sábado de manhã: cerca de 300 casas foram destruídas ou soterradas e há também danos em infraestruturas como pontes e estradas.

O casal está entre as pessoas resgatadas no domingo, passadas 26 horas do deslizamento de terras. Quando o deslizamento de terra os atingiu, Yoshie Yuhara e o marido ouviram um ruído semelhante a uma “máquina pesada” e fugiram para o topo da casa de três andares onde viviam — os andares inferiores foram inundados.