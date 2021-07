Kate Middleton, Duquesa de Cambridge, vai estar em isolamento profilático durante 10 dias após ter estado em contacto com um caso positivo de Covid-19.

“A sua majestade não está a registar sintomas, mas está a seguir todas as indicações do governo e a isolar-se em casa”, disse um porta-voz do palácio de Kensington, citado pela Sky News.

A duquesa de Cambridge tinha planos marcados para esta quarta-feira: ia comparecer num serviço religioso, na Catedral de São Paulo, para comemorar o 73º aniversário do National Health Service (NHS), e também estaria presente num chá no Palácio de Buckingham, depois do evento.

O último convívio público de Kate foi numa visita ao estádio de Wimbledon, na sexta-feira passada, em que se sentou com Tim Henman, um ex-tenista profissional britânico, para ver Jamie Murray a jogar.

Kate isolou-se ainda nesse dia, depois de ter sido alertada para o facto de ter estado em contacto com alguém no evento e que testara positivo à Covid-19.