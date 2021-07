Já aqui falámos do carro-avião da Klein Vision, empresa eslovaca que há uns anos surpreendeu o mercado com o seu AirCar. O veículo tem vindo a evoluir e a passar pelos processos de aprovação dos reguladores do transporte rodoviário e aéreo, tendo realizado o voo inaugural em Novembro de 2020. A demonstração demorou apenas uns minutos e nunca ultrapassou os 1500 pés, cerca de 450 metros, tendo envolvido duas descolagens e consequentes aterragens.

Oito meses depois, o AirCar realizou o primeiro voo intercidades, percorrendo pelo ar os 75 km que separam Nitra da capital eslovaca Bratislava. Sem preocupações relativas às filas de trânsito, ou com a polícia, à cata de condutores que excedem os limites de velocidade, o AirCar percorreu a distância em 35 minutos, tendo ainda perdido algum tempo a realizar umas manobras adicionais para o vídeo promocional, graças a uma velocidade de cruzeiro de 190 km/h.

O carro-avião utilizado nesta demonstração foi o Prototype 1, equipado com um motor 1.6 da BMW, com 160 cv, mas o Prototype 2 já deverá ter instalada a versão definitiva da mecânica, com uma potência de 300 cv, o que elevará a velocidade máxima para 300 km/h. Garantindo, ainda assim, os mesmos 1000 km de autonomia.

Depois de ter aterrado em Bratislava, o AirCar recolheu as asas e a cauda, transformação realizada em apenas três minutos, para de seguida circular por estrada até ao centro da cidade como um automóvel vulgar com dois lugares.