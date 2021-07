Os SUV, apontados por muitos como os carros da moda, afastam-se das suas origens, associadas às incursões pelo todo-o-terreno. São cada vez mais refinados e daí que não seja de estranhar que a Fiat tenha criado uma versão do 500X denominada Yachting, dedicada ao Yacht Club de Capri, a deslumbrante ilha italiana a sul de Nápoles que é igualmente um dos mais exclusivos portos para iates de luxo do Mediterrâneo.

O novo 500X Yachting não é o primeiro modelo da marca italiana associado a este conceito, uma vez que surge em sintonia com o que o construtor já propôs para o Fiat 500. O elemento diferenciador, face aos restantes 500X, diz sobretudo respeito à presença de um tejadilho eléctrico em lona, que recolhe a zona central de forma a permitir a quem vai lá dentro circular de cabelos ao vento.

O Fiat 500 vai igualmente passar a oferecer uma edição Yachting, similar à do 500X 4 fotos

Além do tejadilho de abrir em lona, o 500X Yachting surge pintado num azul específico, na versão de lançamento, que é realçado pelos elementos cromados associados à versão e a assinatura “Yacht Club Capri”. No interior, os bancos revestidos a pele branca saltam à vista, tal como a madeira no tablier, em mogno, reforçando a ligação do modelo à indústria náutica de luxo, de que a Itália é dos maiores fabricantes mundiais.

O 500X Yachting já pode ser encomendado no nosso país a partir deste mês, com as primeiras 500 unidades, referentes à versão de lançamento, a serem numeradas mas a estarem apenas disponíveis em alguns países, onde ostentarão um emblema adicional com as iniciais desse mesmo mercado e o número do exemplar.