O edifício que desabou parcialmente em Miami já foi completamente demolido este domingo à noite (ver fotografias no topo do artigo). A demolição controlada é vista como fundamental na procura de vítimas, com as equipas de salvamento a esperarem obter acesso a áreas até agora cobertas por destroços, de acordo com o The Guardian, que mostra o vídeo da demolição. Mas a tempestade que se avizinha também tornava esta operação urgente, segundo o Miami Herald.

Há ainda 121 pessoas desaparecidas, quase duas semanas depois do colapso parcial da Champlain Towers South, de 12 andares, um edifício que fica a poucos quilómetros de Miami Beach. Até ao momento foram descobertos 24 pessoas sem vida entre os escombros.

As autoridades de Miami tinham suspendido as operações de resgate e tinham urgência em fazer a demolição, até pela aproximação da tempestade tropical Elsa, que deverá atingir a Florida terça ou quarta-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As equipas de salvamento começaram já a remover destroços para que se consiga chegar à garagem do edifício, onde esperam encontrar novos acessos, segundo os bombeiros de Miami, citados pelo Guardian. Apesar de já terem passado 11 dias desde o desabamento, não está descartada a possibilidade de ainda haver sobreviventes.

Artigo atualizado às 8h59