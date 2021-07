O site de uma nova rede social lançada por Jason Miller, que foi conselheiro do ex-presidente Donald Trump, foi alvo de um breve ataque informático este domingo, pouco depois do seu lançamento, adianta a Reuters.

A plataforma GETTR já terá mais de 500 mil utilizadores registados e segundo informação dada no próprio site a lentidão deve-se à intensa utilização por parte destes. A GETTR é uma plataforma com uma configuração comparável ao Twitter, a rede social mais usada por Donald Trump até ter sido banido pelo conteúdo dos seus comentários. A plataforma tem posts, sinaliza os tópicos com maior procura e foi anunciada nas lojas online de aplicações da Apple e do Google, como uma rede social sem preconceitos para pessoas de todo o mundo.

Numa resposta enviada à Reuters, Jason Miller explicou que o problema foi logo detetado e resolvido em minutos e a única coisa que os intrusos conseguiram foi mudar o nome de alguns utilizadores. Questionado sobre problemas de segurança, Miller garantiu que a situação foi retificada.

Um dos incidentes passou por colocar no Twitter vários perfis de utilizadores do GETTS, incluindo o do ex-secretário de Estado Mike Pompeu e do próprio Miller que foram alterados com a mensagem @JubaBaghdad was here :).

A equipa do ex-presidente estava a preparar o lançamento de uma nova rede social meses depois do antigo presidente ter sido banido de várias plataformas na sequência do apoio dado aos manifestantes que invadiram o Capitólio. O ex-presidente foi banido do Twitter permanentemente e do Facebook até 2023, bem como do Youtube até a empresa que gere esta plataforma determinar que o risco de violência é reduzido.

O antigo conselheiro de Trump, Steve Bannon descreveu o GETTS como o “assassino do Twitter” num post colocado no novo site.