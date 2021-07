“Como nenhum de nós é técnico, aquilo que temos de fazer é aceitar a opinião dos técnicos”, afirmou António Costa quando questionado sobre as polémicas regras preventivas da DGS, que impõem isolamento após contacto de risco mesmo para quem tem vacinação completa.

“O que é que fazemos quando vamos a um médico?”, questionou o primeiro-ministro, nas primeiras declarações feitas depois de sair do isolamento, recolhidas pela RTP3 em Loures. “Muitas das prescrições são dolorosas — as pessoas não gostam de ser operadas, não gostam de levar injeções, não gostam de ter de ficar isoladas”, afirmou. “Se me está a perguntar se fiquei feliz por estar mais 10 dias confinado, claro que não fiquei feliz”.

A questão ganhou outro peso depois de o Presidente da República ter afirmado, a 30 de junho, que seria necessário explicar aos portugueses “por que é que uma pessoa, apesar de vacinada há mais de um mês, com um certificado que lhe permite andar pela Europa”, tem de estar sujeita “à mesma obrigação de quarentena ou isolamento profilático de 10 dias do que uma pessoa não vacinada ou só com uma dose de vacina”. António Costa foi, por isso, questionado se as regras da DGS estão bem explicadas. E o primeiro-ministro atirou aos jornalistas: “Se acham que está mal explicado, ajudem a explicar”.

Em todo o caso, quando os jornalistas perguntaram se este isolamento pode causar preocupação aos portugueses, tendo em conta que o primeiro-ministro está vacinado, António Costa respondeu que percebe “qual é o racional” das autoridades de saúde, porque “as vacinas garantem uma proteção”, mas “não garantem a 100%”.

“Há uma pequena percentagem de pessoas em que a vacina não protege” e, por isso, este tipo de medidas de prevenção, determinadas pelas autoridades de saúde, devem ser mantidas, defende o primeiro-ministro. “Obviamente, as autoridades têm de garantir esse isolamento preventivamente”.

António Costa, que falava à margem da cerimónia de assinatura de cooperação para o Metro Ligeiro de Superfície entre Loures e Odivelas, esclarece que saiu do isolamento profilático “ao final do décimo dia do contacto de risco” com um caso positivo de Covid-19 no seu gabinete. “Foi feito um teste, foi negativo, e foi-me dada liberdade“, disse o primeiro-ministro. Questionado se esse é o protocolo aplicável a todos os portugueses, António Costa responde sem certezas: “Presumo que seja”.

A Direção-Geral da Saúde já tinha esclarecido, depois das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que os vacinados têm de cumprir as mesmas regras de isolamento profilático e de testagem do que aqueles que ainda não foram vacinados ou que têm a vacinação incompleta.