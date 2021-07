Em atualização

Rui Rio diz ser “evidente” que o Governo está “desorientado”, “com problemas de relacionamento” e sob “um desgaste brutal”. O líder do PSD vai mesmo mais longe: “Parece-me evidente que o Governo precisa de uma remodelação” e “quanto mais rápido melhor”. O social-democrata diz que “é necessário que o Governo ganhe um novo ânimo, dinâmica e organização” e reiterou que “se fosse primeiro-ministro” Eduardo Cabrita não teria condições para continuar no cargo. Acusa ainda a Câmara Municipal de Lisboa (CML) de ser uma “desorganização completa” e de andar ao “Deus-dará”.

Em declarações aos jornalistas após uma conferencia da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), o presidente do PSD disse que “se fosse primeiro-ministro” já teria remodelado o Governo e que, apesar destas circunstâncias serem “favoráveis para o PSD”, para o país são “altamente desfavoráveis”, diz Rui Rio. “Mesmo como líder de oposição devo ter em primeiro lugar a preocupação do país e manifestamente para o país o estado em que o Governo não é bom”, vinca.

Questionado sobre a sua avaliação a recandidatura de Fernando Medina oficializada esta segunda-feira, Rui Rui diz que o Russiagate tornou mais “destapado” que a CML é uma “desorganização completa”. “É uma instituição que não tem gestão adequada e que, enfim, anda ao Deus-dára”, acusa o líder do PSD, que afirma que “os lisboetas perceberam as deficiências da gestão camarária do PS e de Fernando Medina”. Pede, por isso, que seja eleito “alguém com capacidade de gestão e que otimize os recursos que a CML tem à sua disposição e que melhore o serviço às munícipes”.

Ainda nas autárquicas, o presidente do PSD sinalizou que o novo candidato para a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia deverá ser conhecido “esta semana”: “Os órgãos locais darão esse nome ainda esta semana”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

DGS deve ser mais “clara” nas regras com vacinados em contactos com infetados

Sobre o fim do isolamento profilático de António Costa, o social-democrata pede que a Direção-Geral (DGS) seja mais “clara” e esclareça as regras sobre como é que os vacinados devem atuar quando estão em contacto com um infetado. “É esta explicação que tem de se dar”.

“O primeiro-ministro é um português que tem duas doses da vacina, mas apesar de as ter, teve de ficar em quarentena porque esteve em contacto com um infetado. Isso é o que acontece com qualquer um de nós que não tem a vacina. Então, quais são as regras?”, questiona Rui Rui, frisando que é importante entender “as regras, porque se não isto fica uma baralhação que ninguém se entende”.