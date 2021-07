O autor, encenador e ator Tiago Rodrigues, diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II desde 2015, será o próximo diretor do festival de artes de Avignon. O português vai assim suceder a Olivier Py, que irá programar ainda a próxima edição (de 2022) do festival.

O festival de artes performativas, que começou em 1947 e que teve já mais de 70 edições, é uma das montras anuais de criação e exibição teatral mais importantes e mais antigas no continente europeu.

A notícia foi dada oficialmente esta segunda-feira, em conferência de imprensa em que participou a ministra da Cultura de França, Roselyne Bachelot-Narquin, refere o jornal francês Le Monde. O mandato de Tiago Rodrigues como diretor do Festival d’Avignon começará a 1 de setembro de 2022.

La ministre de la culture @R_Bachelot annonce le remplaçant d’Olivier Py à la tête du Festival d’Avignon : il s’agit de Tiago Rodrigues qui met en scène La Cerisaie ce soir dans la cour d’honneur. Un choix « naturel » selon la ministre #FDA21 #Avignon pic.twitter.com/WYP05OMCze — France Bleu Vaucluse (@bleuvaucluse) July 5, 2021

Paralelamente ao trabalho de programação e direção artística no Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues foi encenando várias peças ao longo dos últimos anos, como “Sopro” (que se estreou no Festival d’Avignon), “By Heart”, “Catarina e a Beleza de Matar Fascistas” e “O Cerejal”, clássico de Tchékhov que o português encenou e que esta segunda-feira começará a ser apresentado no arranque da edição de 2021 do Festival d’Avignon, com a atriz francesa Isabelle Huppert como protagonista.

Em 2019, Tiago Rodrigues tinha sido distinguido com o Prémio Pessoa, tornando-se (depois de Luís Miguel Cintra) o segundo autor, ator ou encenador ligado ao teatro a receber o prémio. Quando explicou a atribuição da distinção, o presidente do júri, Francisco Pinto Balsemão, aludira ao trabalho de Tiago Rodrigues no Teatro Nacional D. Maria II: “Lançou um ambicioso projeto de internacionalização da instituição e empregou num novo dinamismo, desde logo reconhecido pela crítica e pelo público”.

O presidente do júri do Prémio Pessoa vincara aquando da atribuição da distinção que Tiago Rodrigues “é hoje presença regular nos principais palcos europeus” e lembrara que o português fora “convidado a encenar para a Royal Shakespeare Company, tendo escolhido para o efeito a sua peça Blindness and Seeing, baseada nos romances Ensaio Sobre a Cegueira e Ensaio Sobre a Lucidez de José Saramago”.

Antes de assumir o cargo de direção artística do Teatro Nacional, Tiago Rodrigues, filho de um jornalista e de uma médica — chegou a escrever textos para jornais antes de fazer teatro —, foi um dos fundadores e diretores artísticos da companhia de teatro Mundo Perfeito, que apresentou peças não apenas em Portugal mas também em países da América do Sul, Médio Oriente, Ásia e outros países europeus. Esteve também envolvido no projeto europeu “Try Angle”, apoiado pelo Culture Programme da União Europeia.

Quando foi escolhido para assumir o cargo no Teatro D. Maria II, em 2014, Tiago Rodrigues explicava ao Observador que gostaria que a instituição fosse “um projeto muito importante para dar uma grande energia ao tecido teatral português, aos públicos e à relação entre a criação artística e a sociedade” e que esperava que o D. Maria II, “mais do que um espelho daquilo que é a criação teatral portuguesa” pudesse ser “um agente provocador para os artistas, um espaço em que os artistas possam interpelar o púbico e a sociedade”.