Talvez nesse momento não houvesse ironia à mistura no uso da versão, mas quando chegou o Euro havia certamente, tendo em conta que Grigg nem titular era da Irlanda do Norte. Cantar “Will Grigg’s on fire / Your defence is terrified” era um ato de auto-depreciação dos norte-irlandeses, que sabiam que ninguém temia Will Grigg e estavam felizes por simplesmente estar no Euro, em França e com cerveja na mão.

Naquele verão, toda a gente adorou a versão, que fez honras de abertura de telejornal por toda a parte – exceto Will Grigg, que não achou graça nenhuma. Talvez haja aqui alguma lição sobre a complexidade do ser humano mas honestamente, se houver, descubram-na sozinhos, que não me pagam para tanto.

O que me interessa nesta história é apenas isto: se uma canção é cantada por adeptos de futebol num estádio durante um jogo, então de alguma forma essa canção marcou a cultura popular. De Frank Sinatra aos James passando pelos Pet Shop Boys, as claques de futebol têm adaptado canções alterando a letra de modo a relacionar a canção com o seu clube ou seleção ou jogador favorito, no que é um dos exercícios mais fáceis que alguma vez o ser humano colocou a si próprio. Essas canções têm apenas uma característica em comum: são populares.

[“Dead Leaves and the Dirty Ground” ao vivo no Saturday Night Live em 2001:]

Talvez não se possa dizer que “Freed from Desire” constitua um pináculo da criação humana – mas não se pode fingir que durante algum tempo o Eurodance (o género musical que lhe deu origem) não fez parte da dieta radiofónica e noctívaga dos ocidentais. Em 2016, por razões difíceis de compreender, houve um revival de Eurodance – talvez tenha sido por aí que a versão tenha surgido.

Ninguém está livre de ver uma canção sua adaptada por uma claque de futebol, mas há candidatos menos óbvios que outros – e entre os candidatos menos óbvios incluía-se, no início do século XXI, um duo de guitarra e bateria, constituído por não se sabia bem se um irmão e uma irmão ou um marido e uma esposa ou dois amigos, de casacos vermelhos e brancos de ripas, que disparavam riffs a uma velocidade estonteante (ou pelo menos mais rápida que o tempo que Will Grigg demora a marcar um golo).

No Euro 2004, essa dupla seria cantada em todos os estádios de futebol por todas as seleções, o riff de “Seven nation army” (primeiro tema de Elephant, de 2003) transformado num tan tan tan tan tan tan universalmente reconhecido, sinal de que haviam sido adotados pela cultura mainstream; mas em 2001 ninguém fazia a mínima ideia quem eram os White Stripes, nem quando, a 3 de julho lançaram White Blood Cells, o seu terceiro disco que a maior parte da humanidade que o escutou pensava ser o primeiro; dois anos depois aconteceria o mesmo com Elephant.

[“Hotel Yorba” ao vivo no programa “Later… With Jools Holland” em 2001:]

Não vem mal ao mundo que ninguém conhecesse os White Stripes em 2001 – também ninguém conhecia os Strokes (que só tinham ainda um EP e só lançariam o disco de estreia em outubro desse ano), ninguém conhecia os Rapture (ainda que “House of jealous lovers” já incendiasse as pistas mais sofisticadas e devassas), ninguém conhecia os Yeah Yeah Yeahs, que ainda demorariam uns anos a editar, e (se quisermos ir para o indie rock) ninguém conhecia os National ou os Arcade Fire (que ainda não haviam editado).

Em suma: o rock, para toda uma geração, ainda não existia. Existia o rock de antigamente, que pertencia ao cânone e até podia ser muito bom, mas não era da geração que tinha entre 18 e 30 anos, era dos mais velhos. Era como se alguém, no longo streaming do rock, tivesse clickado no pause; até que chegou (consoante os gostos de cada) Is This It (a estreia dos Strokes) ou White Blood Cells, o primeiro grande disco dos White Stripes.

Os americanos inventaram um termo para objetos assim: “game changer”, ou seja, algo que de repente muda a forma da indústria atuar, ou a forma de consumirmos cultura — ou altera mesmo a própria cultura. Sendo os americanos um povo que ainda não saiu dos cueiros, é natural que encontrem momentos históricos debaixo de cada pedra – pelo que devemos sempre guardar um certo distanciamento perante o tipo de eventos (culturais ou não) apelidados de “game changer”.

Mas é verdade que o rock havia sido atirado para debaixo do tapete, esquecido entre as ervas daninhas no quintal, posto à venda numa feira da ladra, recambiado de volta como um cão devolvido ao canil porque não fica bem no feng-shui da sala. Houve os Nirvana e depois dos Nirvana os imitadores dos Nirvana e depois o mundo cansou-se. Britney Spears e as Destiny’s Child tomaram conta das tabelas de vendas no final da década de 90, assinalando uma mudança geracional: as pessoas nascidas na década de 70 estavam agora a terminar os seus cursos e à procura do primeiro emprego, uma nova geração de adolescentes (talvez menos revoltados) precisava de música pop.

[“Fell in Love with a Girl” ao vivo no programa de David Letterman em 2001:]

O rock ficou remetido na gaveta bafienta do indie-rock – onde produziu ótimos resultados, cortesia dos Pavement e dos Stereolab, entre muitos outros. O hip-hop ascendeu; houve Bristol, o revivalismo da soul, uma breve ascensão da world music (antes de ser remetida de novo ao silêncio), aquele período em que oscilámos entre o Big Beat francês e a eletrónica de sofá de Kruder & Dorfmeister, mas nunca mais se ouviu um riff decente, um berro urgente numa rádio com aspirações comerciais.

Enquanto coisa suja, suada, sexual, o rock simplesmente deixou de existir, sendo substituído pela obesidade mórbida do nu-metal ou pelo punk lipo-aspirado dos Green Days desta vida. Ninguém apanhou gonorreia ao som disto, ninguém foi posto fora de casa pelos pais ao som disto. É um momento na história do mundo de que todos nos devemos envergonhar (em particular as calças largas a cair pelo rabo).

E é neste cenário que entra White Blood Cells com o magnífico riff de abertura de “Dead leaves and the dirty ground” a respirar whiskey marado e margens do delta – algo de sujo, primordial, inacabado, mas possuído por uma energia contagiante. White Blood Cells não inventou nada – há décadas que o rock roubava riffs do blues e lhe adicionava o ritmo certo para o tornar sexual – mas soube retirar apenas o estritamente necessário do passado para usar no presente com a urgência de quem tem de escavacar um casino ou partir um quarto de hotel ou fazer tri-gémeos nos próximos três minutos e meio.

É quase um disco imaculado e logo ao segundo tema, “Hotel Yorba”, estamos a bater o pé com aquele refrão infeccioso a bambolear as ancas na exata linha que une e separa ferrugem e sensualidade, sífilis e sofisticação. À quarta canção, “Fell in love with a girl”, estávamos em território punk e – note-se – já havíamos passado por folk-rock, blues-rock, garage-rock e punk, tudo variações da mesma fonte primordial (os blues).

[ouça “White Blood Cells” na íntegra através do YouTube:]

À música adicionava-se o mistério: não era exatamente claro quem aquelas pessoas eram (se eram amigos, irmãos, namorados), o estranho combo (bateria e guitarra, sem baixo), as roupas saídas de um western – era possível que se tratasse de um par de bimbos nascidos num apeadeiro do delta do Mississipi ou seres iluminados pelo deus do riff, enviados à Terra para nos salvar.

Fossem quem fossem não era mais possível não olhar para eles, não sentir um frémito a descer-nos a espinha à medida que abriram a comportam e geravam eletricidade; escassos meses depois os Strokes surgiam, o que (juntamente com as guitarras dançáveis dos Rapture) constituiu um Acontecimento. De súbito, o rock existia e brincava a Lázaro nas tabelas de vendas.

Não é certo que depois dessa geração (que inclui, apesar de todas as diferenças estéticas, os LCD Soundsystem e os Walkmen e aqueles betinhos que imitavam Paul Simon nos discos em que Paul Simon imitava música africana) o rock alguma vez mais tenha sido simultaneamente inovador e comercial. Mas, por um breve período, como um girassol ao início do dia, reergueu-se e deu-nos um último sopro de vida antes de dar de novo à tumba da qual parece ainda não ter saído.