Britney Spears parece não ter descanso. Nas últimas semanas o caso da sua tutela e do testemunho chocante que deu fizeram correr muita tinta e o mais recente desenvolvimento veio a público esta segunda-feira — o seu agente de há 25 anos, Larry Rudolph, apresentou a demissão e alega que a cantora terá mostrado “vontade em aposentar-se oficialmente”, pelo que os seus serviços “deixaram de ser necessários”.

Larry começou a trabalhar com Britney nos anos 90 e ajudou a cantora a garantir o seu primeiro contrato de gravação. Numa carta de demissão apresentada ao pai da cantora, Jamie Spears, e a Jodi Montgomery, ambos responsáveis pela tutela da estrela pop de 39 anos.

No documento, Larry — que agencia também a banda Aerosmith — diz que não comunica com Britney há mais de dois anos e meio, altura em que a cantora “o informou que pretendia fazer uma pausa indefinida no trabalho”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“No início do dia de hoje, fui informado de que a Britney mostrou vontade em aposentar-se oficialmente”, continuou, citado pela Deadline. “Como sabem, nunca fiz parte da tutela nem da sua gestão, então não estou a par de muitos dos seus detalhes. Fui contratado a pedido da Britney para ajudar a gerir a sua carreira. E, como agente dela, acredito que é do interesse da Britney que me demita da sua equipa, uma vez que os meus serviços deixaram de ser necessários”.

Larry acrescentou ainda que está “orgulhoso de tudo o que conseguiram alcançar nos 25 anos que estiveram juntos”, desejando a Britney “toda a saúde e felicidade no mundo”. “Estarei lá para ela caso ela precise de mim novamente, assim como sempre estive”, concluiu.

Neste fim de semana soube-se também que a empresa Bessemer Trust, que partilhava a gestão dos bens de Britney Spears juntamente com o pai da cantora, submeteu um pedido para se retirar do processo para “respeitar” os desejos da cantora, alegando que quando aceitaram a co-gestão tinham sido informados que a tutela tinha sido consentida por Britney.

Essa rescisão foi aceite pela juíza Brenda Penny — a mesma que ouviu a cantora no seu testemunho em que esta pediu para acabar com a tutela que considera “abusiva”, entre outras declarações chocantes sobre ser medicada com lítio ou de a impedirem de casar ou ter mais filhos. Esta decisão deixa assim o pai da cantora, de 68 anos, como o único tutor, enquanto Jodi Montgomery mantém-se como tutora temporária dos assuntos pessoais de Britney, uma função anteriormente ocupada pelo pai.