João Mário pode tornar-se esta terça-feira jogador do Benfica. Os encarnados já chegaram a acordo com o médio para um contrato válido para as próximas temporadas e vão reunir esta tarde com os dirigentes do Inter para fecharem também a compra do passe do internacional português, que custará cerca de 7,5 milhões de euros.

Rui Costa, administrador da SAD e vice do clube, e Rui Pedro Braz, diretor geral do futebol, encontram-se em Milão e já estiveram com o empresário do jogador, Federico Pastorello. As imagens desse mesmo encontro que decorreu num restaurante de Milão foram partilhadas pelo jornalista transalpino Gianluca di Marzo.

O acordo entre o clube da Luz e João Mário já foi alcançado há alguns dias, com o médio a aceitar uma proposta de quatro milhões de euros brutos de vencimento por cinco anos de contrato, até 2026. O valor em causa é um pouco inferior ao ordenado que o internacional português tinha no Inter mas corresponde ao que estava em cima da mesa nas negociações com o Sporting, em maio e junho (e que poderia ainda ser negociado).

Ao que o Observador apurou, mais do que a questão do montante em causa e as formas de pagamento a nível de prazos, está também em causa a cláusula que o Sporting reclama e que poderia custar ao Inter 30 milhões de euros. Os encarnados pediram e já apresentaram três pareceres de especialistas em Direito Desportivo que defendem que não existe lugar a qualquer indemnização em caso de transferência para um clube português que não os leões. Essa salvaguarda será nesta fase um dos poucos pontos por fechar na transferência.

