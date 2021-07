Os residentes em Londres que recebam a primeira dose da vacina contra a covid-19 ou que a agendem até quinta-feira, podem participar num sorteio de bilhetes para a final do Euro2020 de futebol, em Wembley.

A informação foi avançada por Sadiq Khan, ‘mayor’ da Câmara de Londres, que vê na iniciativa uma oportunidade para incentivar a população jovem a vacinar-se, em pleno pico de casos de infeção com a variante delta do novo coronavírus.

O sorteio, a realizar online, irá atribuir 50 bilhetes para uma zona exclusiva de adeptos na ‘Trafalgar Square’, praça no centro de Londres, e um bilhete duplo para o Estádio de Wembley, palco da final de domingo.”Temos visto grande diferença com a vacina, na nossa luta contra o vírus, mas as duas próximas semanas são absolutamente decisivas para garantir o levantamento das restrições“, assinalou Sadiq Khan.

O responsável espera que o sorteio tenha um efeito mobilizador na vacinação, tendo em conta que a seleção inglesa de futebol, que na quarta-feira defronta nas meias-finais a Dinamarca, procura um lugar na final.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.980.935 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 183,7 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France Presse.