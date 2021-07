O prego a fundo na vacinação, motivado pelo crescimento da variante Delta e pela subida rápida de casos no país, está a criar dificuldades e uma “pressão brutal” aos centros responsáveis por administrar as vacinas. A própria task force já tinha deixado o aviso; agora, em Sintra, o segundo concelho mais populoso do país, os efeitos começam a sentir-se, com avanços e recuos quanto ao fecho de um centro de vacinação e muitas queixas sobre a forma como a “pressão” para vacinar está a deixar os centros sem vacinas antes do final do dia.

O Observador apurou que estava nos planos da Câmara Municipal de Sintra o fecho de um desses espaços, o Centro Evangélico de Vila Verde, cedido em março pela Igreja Evangélica para servir de centro de vacinação. No entanto, as mudanças de planos da task force acabaram por impedir ou, pelo menos, atrasar essa ideia, segundo a autarquia.

Ao Observador, fonte oficial da Câmara liderada por Basílio Horta traça um cenário difícil: “As decisões da task force vão sendo conhecidas quase dia a dia” e o sistema de “casa aberta” — que permite a qualquer pessoa de certa idade, nesta fase acima dos 45 anos, aparecer sem marcação para ser vacinada — vem “pôr em causa as vacinações que estavam agendadas”.

Perante o “nível brutal de pressão” para aumentar o ritmo, as filas têm-se acumulado e as dificuldades também: esta semana, no centro de Monte Abraão, também em Sintra, houve pelo menos um dia em que o stock de vacinas — que é levado todas as manhãs do centro de distribuição para os centros de vacinação, podendo depois haver pedidos de reforço — acabou por volta das 18h/19h, apesar de os centros estarem a funcionar até às 21h.

Perante este cenário, “não há qualquer lógica em fazer o encerramento” do Centro Evangélico de Vila Verde, assume a mesma fonte da autarquia.

Câmara recuou. Igreja não sabia que espaço ia continuar a ser usado

Uma decisão que é nova: ao início da tarde, o Observador tinha apurado junto de António Calaím, pastor responsável e presidente da Associação Evangélica Portuguesa, que o centro estava para fechar, apesar de o momento ser de um pico de procura e de aumento no ritmo de vacinação.

“Foi-nos comunicado que o centro seria encerrado na próxima semana, porque só tem quatro cabines de vacinação”. Uma decisão que o pastor dizia compreender por “razões de poupança”, embora garantisse que a autarquia só pagava um valor para cobrir as despesas correntes (água, luz, gás) e não uma renda. Calaím sublinha que neste centro as pessoas teriam lugar para esperar à medida que as filas engrossam, o que não acontecerá noutros.

Se, inicialmente, quando contactada pelo Observador a autarquia desmentiu essa intenção, assumiu depois que ela chegou de facto a existir, numa tentativa de aproveitar melhor os recursos — o centro só teria capacidade para vacinar cerca de 340 pessoas por dia, enquanto outro dos centros próximos (Sintra tem cinco) conseguia administrar duas mil doses por dia. Por isso, a ideia é que “compensaria” mais fechar o centro mais pequeno.

As decisões são agora tomadas dia a dia e sob stress, dada a necessidade de acelerar o processo, o que tanto o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo como António Costa já assumiram que trará “incómodos” a quem se for vacinar nas próximas semanas e, pelos vistos, também aos centros.

Ao final da tarde, António Calaím dizia ao Observador de que, após o Observador ter entrado em contacto com a autarquia de Sintra, já tinha sido informado de que afinal o Centro Evangélico de Vila Verde continuará a ser usado por pelo menos mais três semanas — e essa continuação será depois “reavaliada”.