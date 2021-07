Um ano de interregno foi mais do que suficiente para ver o mundo ansiar pelo regresso da passadeira vermelha mais aguardada da Europa. Em 2020, a pandemia de Covid-19 retirou a Cannes, cidade dourada da Riviera Francesa, o seu tradicional momento de glória — ano após ano, estrelas do cinema (e não só) desfilam graciosamente sob o pretexto de um dos festivais mais prestigiados do globo. Esta terça-feira, os flashes voltaram a disparar ao compasso da chegada de atores, manequins e realizadores. Começou a 74ª edição do Festival de Cannes.

E cabe, por tradição, às convidadas — sejam elas membros do júri, ilustres protagonistas das fitas em cartaz ou simplesmente convidadas de luxo num programa dedicado à sétima arte — abrilhantar esta passadeira vermelha. O arranque desta edição, que se estende até 17 de julho (embora o festival aconteça habitualmente em maio), não foi exceção. No momento de entrar no Palais des Festivals, foram as caudas, os brilhos e os decotes, mas também as joias, da brilhar mais alto do que qualquer obra cinematográfica a concurso.

A começar por Marion Cotillard, uma das grandes responsáveis por fazer regressar a alta-costura à passadeira vermelha de Cannes. Numa criação Chanel, a silhueta composta por escamas prateadas valeu-lhe um lugar entre as mais deslumbrantes da noite. A provar que continua a ser capaz de mobilizar todo um batalhão de fotógrafos, também Bella Hadid percorreu o corredor encarnado, trocando o arrojo de outros tempos por um tesouro do arquivo de Jean Paul Gaultier, mas precisamente de 2002. O resultado não foi, por isso, menos inebriante.

Destaque ainda para Jodie Foster. Aos 58 anos, a atriz pisou a red carpet com a mulher, Alexandra Hedison, na qualidade de vencedora do prémio de carreira atribuído nesta edição do festival. O visual escolhido? Um vestido branco decorado com pedras cintilantes, assinado pela Givenchy.

Muitas outras estrelas passaram pela primeira noite do Festival de Cannes, reservada ao visionamento do filme “Anette”. Carla Bruni, em Celine, e MacDowell foram apenas mais alguns nomes num rol que incluiu ainda Helen Mirren, Jessica Chastain, Maggie Gyllenhaal e Mélanie Thierry, este ano presidente do júri do festival.

Foi ainda possível ver desfilar algumas jovens estrelas — caso de Ester Expósito, atriz espanhola de 21 anos que conquistou fama ao participar na série Elite, da Netflix, mas também de Angèle. A cantora belga resistiu à tentação de se fazer destacar pela audácia e selecionou para a cerimónia de abertura um vestido preto Chanel decorado com brilhantes. Na fotogaleria, veja estes e outros visuais que marcaram a noite de abertura do Festival de Cannes.