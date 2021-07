O exemplo de Francisco e Jacinta, videntes de Fátima, vítimas há mais de um século da chamada “gripe espanhola”, pode ajudar os católicos a ultrapassar as dificuldades causadas pela atual pandemia de Covid-19.

O tema vai estar em destaque no domingo, no Santuário de Fátima, no segundo Encontro na Basílica, com a irmã Ângela Coelho, ex-postuladora da Causa de Canonização de Francisco e Jacinta Marto, a refletir sobre a forma como aquelas duas crianças “atravessaram o sofrimento, tomando-a como modelo para enfrentar as dificuldades do presente e perspetivando-a como inspiração para uma transformação interior”.

Em São Francisco e Santa Jacinta Marto, tocados pelo sofrimento físico da pneumónica e pelo sofrimento interior provindo do desejo de serem fiéis no dar testemunho das aparições de Fátima, num meio tantas vezes hostil, encontramos uma fonte inspiradora (…). E poderemos aprender a poderosa transformação interior que o sofrimento, vivido como dom de si, pode trazer a uma vida”, segundo informação sobre o encontro de domingo, divulgada hoje pelo Santuário de Fátima.

A iniciativa de domingo, que decorrerá na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a partir das 15:30, terminará, após a intervenção da religiosa-médica e atual vice-postuladora da Causa de Canonização da Irmã Lúcia, com um recital com a organista Rute Martins.

Os Encontros na Basílica são uma proposta dinamizada pelo Santuário de Fátima desde 2018 e, ainda para 2021, estão previstos mais três encontros, com os temas “O caminho que te conduzirá até Deus: o encontro com Deus como experiência de conversão” (em setembro), “A fragilidade como lugar teológico e espiritual” (outubro) e “Fátima como acontecimento, lugar e mensagem de esperança” (novembro).