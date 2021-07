Pode o clássico da literatura “Não matem a cotovia” ser “cancelado”? É, pelo menos, essa a intenção de uma escola secundária escocesa, que decidiu deixar de incluir o livro nas aulas por considerar que este promove a “narrativa do salvador branco” e fala em etnias de uma forma “datada”.

Não é o único livro que será excluído do currículo da escola James Gillespie, em Edimburgo: também “Ratos e homens”, outro clássico, neste caso assinado por John Steinbeck, será retirado por causa do uso da palavra “nigger”, que em inglês é um insulto racial dirigido a pessoas negras.

A história é contada pela imprensa britânica. Segundo relata o The Telegraph, a escola — que foi distinguida no ranking do Sunday Times, em 2015, pela qualidade do ensino — tem um plano mais amplo para “descolonizar o currículo” escolar, que incluirá a exclusão destes dois livros do programa.

A ideia passará agora por fazer os alunos ler mais títulos assinados por autores que não sejam brancos e que tenham pontos de vista diferentes, menos “centrados no ocidente”, explica o jornal, dando o exemplo de “The Hate U Give”, um livro publicado em 2017 por Angie Thomas e inspirado no movimento Black Lives Matter, numa crítica à brutalidade policial contra pessoas negras nos Estados Unidos.

Já o clássico de Harper Lee que fica para trás é, precisamente, uma história sobre racismo, em concreto sobre um homem negro que é alvo de uma acusação falsa de violação por uma mulher branca na pequena cidade de Maycomb, nos Estados Unidos, durante os anos 1960. Embora a história critique os preconceitos e o racismo que se vivem naquela comunidade, a crítica da escola ao comportamento do “salvador branco” deverá ter a ver com a personagem de Atticus Finch, o advogado branco que defende, contra a opinião da maior parte daquela comunidade, o homem acusado injustamente.

Apesar de se tratar de uma história contra o racismo e de ser considerado um dos melhores romances do século passado (na adaptação para o cinema, ganhou quatro óscares), o diretor do departamento de Inglês da escola, Allan Crosbie, disse numa conferência online, citado pelo Telegraph, que os livros em causa são “datados e problemáticos”, fazem uma representação “datada das pessoas de cor”.

O jornal cita ainda críticas ao plano da escola, incluindo de um antigo membro da direção e conselheiro do Departamento de Educação, Calvin Robinson, que pede que se “contextualizem” os livros em vez de simplesmente se “cancelarem”, julgando as obras pelos “standards de hoje”.