Já passava das 14h, hora marcada para o início do exame desta segunda-feira, e já 5.391 alunos estavam de lápis em riste quando foi detetado um erro no enunciado da prova nacional de Geometria Descritiva, avançou ao início da noite o Jornal de Notícias. Ato contínuo, foi enviada uma errata para todas as escolas e os estudantes ganharam mais meia hora para responder ao exame do 11º ano.

Como explicou entretanto o Público, os enunciados dos exames nacionais passam por pelo menos uma dezena de pessoas até serem dados à impressão. São elaborados por pelo menos dois professores; analisados por outros, que atuam como consultores; e auditados de seguida por professores do ensino superior da área científica em que se inserem. No final, passam ainda pelo crivo de uma equipa técnica e por verificação linguística e gráfica. Também segundo o jornal, o processo demora geralmente entre 5 e 6 meses e costuma ficar concluído em março.

“Na descrição dos elementos geométricos é feita referência a uma reta ‘oblíqua’. O termo ‘oblíqua’ é desnecessário para a resolução solicitada no item, sendo que os dados apresentados para a resolução estão corretos e descrevem a reta como ‘frontal’”, explicou ao diário o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), entidade responsável pela elaboração das provas nacionais, localizando o erro na questão 3 do exame de Geografia Descritiva.

No enunciado, que o Observador publicou esta segunda-feira depois das 18h, juntamente com os critérios de correção, já não constava a incorreção. De acordo com o IAVE, terá sido “detetada durante a primeira hora do tempo regulamentar para a realização do exame”, tendo sido imediatamente enviada uma “errata aos secretariados de exame de todas as escolas onde se realizava o exame, com carácter de urgência, esclarecendo o assunto junto dos alunos que se encontravam a realizar a prova”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os alunos, que inicialmente teriam direito a 150 minutos para fazer o exame, mais 30 de tolerância, passaram a poder contar com mais meia hora extra — 210 minutos no total. No final, vários alunos à saída da Escola Secundária Dr.Mário Sacramento, em Aveiro, garantiram ao JN que acharam o exame “mais fácil do que o de 2020”.