O Governo estima que o número de novos casos de pessoas infetadas com Covid-19 poderá atingir os cerca de 4.000 diários nas próximas semanas, duplicando a tendência de quase 2.000 infetados, alertou na segunda-feira a ministra da Saúde.

“[…] Temos estimativas que vão até meados de julho e que nos colocam já com um número de novos casos para lá dos 4.000 e com um número de internamentos para lá dos 800 e da utilização de cuidados de intensivos para lá dos 150”, salientou Marta Temido na noite de segunda-feira, em entrevista à TVI.

Segundo Marta Temido, o cenário desenhado pelo Governo, para os próximos 15 dias, será “garantido se nada se inverter”.

Neste ritmo de crescimento, nós, daqui por 15 dias, duplicamos o número de casos, ou seja, em lugar de termos os 2.000 que tivemos hoje, teremos cerca de 4.000, com variações regionais, mas tenderemos a dobrar os casos no todo nacional”, reforçou.

Na segunda-feira, Portugal ultrapassou os 600 internamentos com a entrada de mais 46 pessoas, num dia com cinco mortes atribuídas à Covid-19 e 1.493 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

No boletim epidemiológico da DGS assinala-se que estão na segunda-feira internadas 613 pessoas com Covid-19, mais 46 do que no domingo, 136 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais oito. Desde o dia 29 de março que Portugal não tinha mais de 600 pessoas internadas devido à Covid-19. Nesse dia estavam internados 623 doentes.

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 54% do total das novas infeções, concentrando 802 novos casos. As cinco mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (3), na região Norte (1) e na região do Algarve (1).

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há mais 705 casos ativos, totalizando 38.829 e que 773 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 834.625 recuperados.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde é de mais 1.142, totalizando 59.442.

A incidência da infeção com o coronavírusSARS-CoV-2 em Portugal continental continua em crescimento, estando na segunda-feira nos 231 casos por 100.000 habitantes, assim como na totalidade do território que é agora de 224,6, revelam dados oficiais.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 3.980.935 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 183,7 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.117 pessoas e foram registados 890.571 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.