Apesar de não ter feito parte do grupo de primeiros países a subscrever o documento, o Governo português condenou esta terça-feira os atos de violência na Geórgia contra pessoas LGBTI e contra jornalistas, associando-se a um comunicado conjunto emitido pela maioria das embaixadas dos países da União Europeia em Tbilisi.

Os ataques contra a comunidade LGBTI na Geórgia têm sido frequentes ao longo dos anos, mas ganharam ainda maior dimensão na segunda-feira, quando a Tbilisi Pride — a marcha do orgulho LGBTI — foi cancelada pelos seus organizadores devido a contra manifestações violentas atribuídas a grupos de extrema-direita.

Alarming images from #Georgia! Extremist hooligans threaten today’s #LGBT #pride in Tblisi. @vvd calls on the authorities to protect participants and journalists! European leaders need to put pressure on Georgia to immediately safeguard freedom and equal rights. @TbilisiPride????️‍???? pic.twitter.com/lqKbGPKn9F — Ruben Brekelmans (@rubenbrekelmans) July 5, 2021

As instalações da Tbilisi Pride foram mesmo alvo de ataques na segunda-feira, com militantes extremistas a escalarem o prédio para chegar à varanda, de onde arrancaram bandeiras arco-íris antes de entrarem no edifício. Não há números oficiais quanto a feridos, mas, devido à falta de segurança, os organizadores acabaram por cancelar a marcha, acusando as autoridades de não providenciarem a segurança necessária.

A onda de violência atingiu também jornalistas que estavam na capital da Geórgia para fazer a cobertura da marcha do orgulho LGBTI. De acordo com a Reuters, pelo menos 50 jornalistas foram atacados por militantes extremistas, existindo relatos de feridos e de material de trabalho destruído. Nas redes sociais, circulavam várias imagens de jornalistas feridos. O Comité para a Proteção dos Jornalistas pediu que os atacantes sejam responsabilizados.

Yesterday, a group of more than 1,000 people demonstrating against a planned LGBT Pride rally in #Tbilisi, #Georgia, attacked dozens of journalists covering the event, as well as event organizers.@RFERL @RFERLPress https://t.co/WXCirom2MV — Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) July 6, 2021

Em resposta à violência na Geórgia, as embaixadas de vários Estados-membros da União Europeia e de outros países, como o Reino Unido, Estados Unidos, em Tbilisi emitiram um comunicado a condenar os “ataques violentos contra ativistas cívicos, membros da comunidade e jornalistas”, reiterando que a “violência é simplesmente inaceitável e não pode ser desculpada”, responsabilizando as autoridades georgianas por não terem atuado.

Quando o comunicado conjunto foi emitido, Portugal – que não tem embaixada em Tbilisi, seguindo os assuntos relacionados com a Geórgia a partir da embaixada em Ancara, na Turquia, – não estava incluído.

Questionado pelo Observador, o Ministério dos Negócios Estrangeiros garantiu que o “Governo português condena firmemente tais atos [de violência]” e que “logo que tomou conhecimento da emissão do comunicado de condenação elaborado pelo Serviço Europeu de Ação Externa, a partir da Delegação da União Europeia em Tbilisi, […] deu ordens expressas e diretas para Portugal se associar a tal comunicado”.

Entre os restantes Estados-membros signatários estão países como França, Alemanha, Espanha, Eslovénia (que preside desde o início de julho ao Conselho da União Europeia) e a Hungria, que tem sido alvo de duras críticas devido à intenção de avançar com uma lei anti-LGBTI que associa a homossexualidade à pedofilia. Quando presidia ao Conselho da União Europeia, recorde-se, Portugal não assinou uma carta aberta contra a Hungria invocando o seu “dever de neutralidade”.

Ativistas acusam governo e igreja. Protestos continuam

No comunicado ao qual Portugal acabou por se associar, as embaixadas em Tbilisi exigem que “aqueles que incitem ou ameacem com violência ou que cometam atos violentos” devem ser “julgados em toda a extensão da lei”, deixando duras críticas aos líderes governamentais e religiosos pelo “fracasso” na condenação da violência.

Os organizadores da marcha do orgulho LGBTI e organizações de defesa dos direitos humanos acusaram os contra manifestantes de serem apoiados e incentivados pelo governo do primeiro-ministro Irakli Garibashvili e pela igreja ortodoxa da Geórgia. Na véspera dos episódios de violência, Garibashvili disse que a marcha do orgulho “não era razoável” e que que poderia levar a confrontos, já que, segundo o próprio, ofende a maioria dos georgianos.

“Multidões violentas de extrema-direita apoiadas pela igreja e encorajadas por uma declaração incrivelmetne irresponsável do primeiro-ministro reuniram-se no centro de Tbilisi para evitar a Marcha do Orgulho, atacar jornalistas e invadir os escritórios da Tbilisi Pride”, denunciou Giorgi Gogia, da Human Rights Watch, citado pela Reuters.

We stand in solidarity with @TbilisiPride and our communities in Georgia. We join @ILGAEurope in calling on investigating police inaction and violation of the right to freedom of assembly, bodily integrity of journalists and damage of property https://t.co/UkRjfym7GX — ILGA World (@ILGAWORLD) July 5, 2021

No mesmo sentido, também a ILGA condenou a violência e demonstrou apoio à comunidade LGBTI da Geórgia, apelando a uma “investigação à inação policial e à violação do direito à liberdade de reunião, à integridade física dos jornalistas e aos danos materiais”.

No to hate and homophobia! It takes almost as many police to prevent violent mobs from attacking us. #Georgia now pic.twitter.com/JUzkyUrion — Giorgi Gogia (@Giorgi_Gogia) July 6, 2021

Esta terça-feira, milhares de manifestantes juntaram-se à porta do Parlamento da Geórgia para condenar a violência e defender os direitos da comunidade LGBTI no país. Depois da manifestação, relata a Associated Press, um grupo de contra manifestantes juntou-se no local, entrando em confronto com a polícia, tendo sido queimada uma bandeira da União Europeia.

Right-wing agressive groups occupied the space in front of #Georgia's Parliament building in #Tbilisi. They took down the EU flag and have burned it. pic.twitter.com/WmuSU7PPTI — agenda.ge (@agenda_ge) July 6, 2021

A Geórgia aspira a entrar na União Europeia e desde 2016 que está em vigor o Acordo de Associação UE‑Geórgia. No entanto, essa possibilidade não é encarada com bons olhos sobretudo pelas fações extremistas de direita e as violações de direitos humanos estão a retardar o processo.