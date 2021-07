Homem matou e arrancou a cabeça a um pombo numa esplanada em pleno Rossio. Ato de "grande violência" foi denunciado à PSP e no Facebook

Um homem matou e arrancou a cabeça a um pombo com as próprias mãos no passado dia 22 de junho, enquanto almoçava com o filho, de 3 anos, na esplanada do McDonald’s da praça do Rossio, em Lisboa.

De acordo com as testemunhas presentes, que acabaram por chamar a polícia e por divulgar o caso nas redes sociais, o agressor, de nacionalidade francesa, ter-se-á irritado com o facto de um bando de pombos ter atacado as batatas fritas da criança e desferiu vários murros em outros tantos animais, acabando mesmo por matar e decapitar um deles, num ato de extrema violência presenciado não apenas pelo seu filho mas por várias outras crianças.

“A certa altura os pombo atacaram as batatas fritas da criança e o pai começou ao soco aos pombos e agarrou num e com grande violência arrancou a cabeça ao animal e jogou no chão”, escreveu no Facebook Susana Almeida, que na altura estava na mesma esplanada, a almoçar com a filha menor. “A minha filha de 12 anos começou a chorar assim que viu o sangue espalhado sobre as mesas e chão e eu comecei aos gritos com o homem e a impedi-lo de se ir embora pois ia chamar a polícia.”