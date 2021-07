Mais de um terço dos portugueses já completaram a vacinação contra a Covid-19. Neste momento, segundo o relatório semanal da evolução do programa de vacinação, divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS), estão totalmente vacinadas 3.720.680 pessoas (o que equivale a 36% da população), um aumento de quatro pontos percentuais em relação à semana passada. Quanto ao número de pessoas que iniciaram a vacinação — isto é, já receberam a primeira dose da vacina — são 5.740.87, o que corresponde a 56% da população.

A campanha de vacinação tem vindo a acelerar e tem chegado a faixas etárias mais jovens, sendo que já se iniciou a vacinação para pessoas com mais de 18 anos, estando já disponível o autoagendamento para as pessoas com 27 ou mais anos de idade.

Nesse sentido, já se começam a notar os efeitos na vacinação nas pessoas entre os 25 e os 49 anos. Neste momento, 45% da população desta faixa etária já iniciou a vacinação, enquanto 16% têm a inoculação completa — um aumento de dez e dois pontos, respetivamente.

O maior aumento, no entanto, registou-se na vacinação completa na faixa etária entre os 65 e os 79 anos: são agora 75%, quando há uma semana eram 64%, um aumento de 11 pontos percentuais. Nesta faixa etária, 98% das pessoas já completaram a vacinação.

Na faixa etária das pessoas com mais de 80 anos, 98% já recebeu primeira dose e 94% concluiu a vacinação, enquanto nas pessoas entre os 50 e os 64 anos há 88% com a primeira dose tomada e 59% com a vacinação completa.

Quanto às pessoas entre os 18 e os 24 anos estão, respetivamente 6% e 5% com a vacinação iniciada e concluída. Até aos 17 anos, os dados indicam que há 0% de vacinados, no entanto, o relatório refere que 2.870 já iniciaram a vacinação e 1.359 já concluíram o processo.

Vacinação completa mais atrasada em Lisboa e Vale do Tejo

Em termos de regiões, tal como na semana passada, o relatório indica que as regiões do Algarve e de Lisboa e Vale do Tejo (ambas com 33%) são as mais atrasadas na vacinação completa da sua população e as únicas abaixo da percentagem a nível nacional. Em sentido inverso, em termos percentuais, o Alentejo é a região mais avançada no processo, com 43% da sua população totalmente inoculada, seguindo-se a Madeira e o Centro (ambos com 40%), os Açores (38%) e e o Norte (37%).

Mas, se é verdade que Lisboa e Vale do Tejo — a região que continua a registar o maior número de novos casos de SARS-CoV-2 — ocupa o último lugar na vacinação completa, em termos de vacinação iniciada (55%) está próximo da percentagem nacional, ao mesmo nível do Norte e do Algarve, e à frente da Madeira (54%) e dos Açores (52%). O Alentejo é a região com em que mais pessoas já iniciaram a vacinação — 60% —, seguindo-se o Centro (59%).

Até agora, Portugal recebeu 10.994.160 doses da vacina contra a Covid-19, tendo sido administradas 9.207.759.