Foi falado durante a última temporada, foi agora confirmado de forma oficial: apenas um ano e meio depois de ter saído a título definitivo para o Portimonense, Bruno Costa destacou-se na última temporada ao serviço do P. Ferreira e está agora de regresso ao FC Porto ainda com Sérgio Conceição no comando dos azuis e brancos.

“O FC Porto é como uma segunda casa para mim. Chego com tremenda alegria, confiança, ambição e com muita vontade de honrar estas cores. Lembro-me de muitos momentos que passei aqui. Claro que posso escolher um deles, que foi em Anfield, o jogo em que me estreei pela equipa principal. Era um sonho de menino, poder vestir esta camisola e jogar pela equipa principal do meu clube. Quando se tornou realidade senti um orgulho imenso”, começou por comentar o médio internacional pelas camadas jovens das Seleções Nacionais.

“Jogo com o Liverpool? Foi um orgulho imenso, cumpri o sonho de todos os jogadores que estão na formação do FC Porto. Já tinha visto o Rúben Neves consegui-lo, fiquei muito feliz por ele, e quando me consegui estrear pela equipa principal também foi um orgulho. Objetivos? Quando estamos no FC Porto pensamos sempre em ser campeões e quando um miúdo da formação chega à equipa principal e consegue sagrar-se campeão nacional é muito satisfatório”, prosseguiu o jogador formado nos azuis e brancos aos meios do clube.

Em paralelo, o terceiro reforço do FC Porto para a nova temporada depois de Pepê e Fábio Cardoso explicou o que mudou não só em termos profissionais mas também no plano pessoal entre a saída e o regresso ao Dragão.

“Quando saí do FC Porto foi como quando saí de casa dos meus pais. Tive de fazer as malas, arrumar e procurar uma nova casa. Foi esse o meu sentimento. Fui à procura de evoluir, de conseguir crescer em vários aspetos do meu jogo e penso que o ano passado, principalmente, foi bastante positivo e me ajudou em bastantes aspetos. Estou muito feliz por me ter tornado num homem e num jogador melhor, capaz de voltar ao FC Porto”, referiu o médio português de 24 anos, prosseguindo: “Foi uma época muito boa, digo a toda a gente que era aquilo que eu precisava. Precisava de uma época boa e consegui fazê-la no ano passado. Tínhamos um grupo fantástico e estávamos todos a remar para o mesmo lado. Conseguimos coisas muito boas, como o quinto lugar, e individualmente também me correu bastante bem. Fico feliz por essa época”.

“A nível pessoal é um Bruno Costa que já é pai, completamente diferente. Com muito mais responsabilidades por causa disso mesmo, e também porque me vou casar. A minha vida está a dar passos interessantes e esses dois aspetos são muito importantes para a minha vida. Profissionalmente consegui evoluir aspetos que sabia que precisava de evoluir, principalmente o aspeto defensivo. Esta última época serviu para aumentar a minha confiança e melhorar algumas coisas que não estavam tão bem”, concluiu Bruno Costa.