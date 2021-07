Fazer surf em águas calmas, ao pôr do sol e rodeado de montanhas, enquanto segura uma bandeira dos Estados Unidos da América, ao som de “Take Me Home, Country Roads”, de John Denver: foi assim que Mark Zuckerberk decidiu celebrar o 4 de julho — Dia da Independência dos EUA. O CEO do Facebook partilhou o momento nas redes sociais, que rapidamente reagiram com uma onda de memes. “Feliz 4 de julho!”, lê-se na publicação.

Os memes foram surgindo principalmente no Twitter e variam entre o tom crítico e o cómico. “Alguém disse ao Mark Zuckerberg para agir normalmente no 4 de julho”, ironizou o utilizador Philip Lewis.

Someone told Mark Zuckerberg to act totally normal for July 4th pic.twitter.com/795YWFigjA — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 4, 2021

Já outro utilizador, que se identifica como CoachSellers, afirma que “o nerd [Mark Zuckerberg] levou isto ao próximo nível. Máximo respeito Zuck !!!!”

The nerd took it next level. Mad respect Zuck!!!!! https://t.co/PuBJ9KkVj5 — Heath Sellers™ (@CoachSellers) July 4, 2021

Numa outra direção, a utilizadora TropicaliJaye questiona: “onde está o tubarão [“jaws”, numa referência ao filme de Steven Spielberg] quanto precisas dele”.

where’s jaws when you need him https://t.co/J1vZFKfniS — Courtney Jaye (@TropicaliJaye) July 4, 2021

Com um outro formato, o utilizador Acyn faz uma montagem com o filme Titanic, onde aparece a personagem Rose, encarnada por Kate Winslet.

A conta de nome Chunkled faz uma produção que junta o incêndio no Golfo do México com o CEO, a surfar por cima. Na publicação questiona, fazendo referência a Jeff bezos: “Porque é que ele não voa para o Espaço como todos os outros bilionários?”