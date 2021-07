A Nintendo vai lançar a 8 de outubro uma nova versão da Switch, a consola híbrida de videojogos da empresa japonesa, que permite jogar ligado a uma televisão ou em modo portátil. A nova consola chama-se “Nintendo Switch (Modelo OLED)”, tem um ecrã maior, uma base redesenhada para se ligar à televisão que permitirá ter uma melhor conexão à internet e é lançada a 8 de outubro, revela a empresa.

[Veja abaixo o vídeo de apresentação da nova consola Nintendo Switch]

A Nintendo Switch (modelo OLED) terá, como diz o nome, um ecrã OLED de sete polegadas. A Switch atual tem um ecrã LCD, com menor qualidade, com 6,2 polegadas apenas. A consola terá ainda uma memória interna de 64GB, o dobro dos 32GB de memória interna dos modelos atuais.

A empresa refere também em comunicado que o aparelho terá “uma nova base [para se ligar à televisão] com uma porta LAN [que permite ligar um dispositivo diretamente a um router para Internet] por cabo para uma experiência de jogo online mais estável”. Ou seja, quando estiverem em modo TV, os jogadores poderão ter nativamente uma ligação mais estável à internet. Atualmente, é preciso comprar um adaptador para esse efeito.

A estas alterações junta-se também um novo suporte traseiro que permitirá colocar a consola em modo portátil em qualquer superfície oferecendo “uma base sólida e robusta e permite ainda aos utilizadores

inclinarem livremente a consola para escolherem o seu ângulo de visualização preferido”, refere a Nintendo.

Apesar de todas estas novidades, a empresa vai manter os comandos “Joy-Con” sem fios lançados em 2017, que podem ser utilizados em modo sem fios ou colocados nas laterais da consola, que continuará a servir de suporte para carregamento dos mesmos. Este novo dispositivo vai ser vendido em preto e em branco.

Este é o primeiro modelo redesenhado da consola híbrida Nintendo Switch, que foi lançada em março de 2017. Em 2019, a empresa lançou uma outra versão da consola que tem um preço mais baixo do que o principal, a Switch Lite. Contudo, esse modelo funciona apenas em modo portátil.

Quanto a esta nova versão OLED, ainda não se sabe quanto é que irá custar em Portugal. Ao Observador, a Nintendo Portugal refere que esta consola será “uma adição” à “família” de consolas Switch no mercado. Por outras palavras, a Switch base (com ecrã LCD) e a Lite continuarão à venda. Quanto a preços em Portugal, também não há informações. Contudo, noutros países, esta nova consola será mais cara. Nos Estados Unidos, por exemplo, esta versão OLED será 50 dólares (cerca de 42 euros) mais cara do que a versão base.

O rumor de uma nova versão da Nintendo Switch tem sido noticiado em vários sites especializados em videojogos desde, pelo menos, 2018, tendo havido especulação de que a empresa estaria a trabalhar numa versão com resolução de imagem 4K. A Nintendo Switch é uma das consolas mais vendidas no mercado. Em maio, a empresa divulgou que, desde 2017, foram vendidas mais de 84 milhões de unidades em todo o mundo, como noticiou o Nintendo Life.