O Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu esta terça-feira investigações transparentes e imparciais às alegadas violações de direitos humanos na repressão a manifestações em Essuatíni, considerando que a situação no país é “profundamente preocupante”.

Em comunicado, a porta-voz do alto-comissariado Liz Throssell pediu às autoridades de Essuatíni que “garantam investigações rápidas, transparentes, eficazes, independentes e imparciais sobre todas as alegações de violações dos direitos humanos”, incluindo por parte das forças de segurança e que “os responsáveis sejam responsabilizados”.

Instamos as autoridades a aderirem plenamente aos princípios dos direitos humanos no restabelecimento da calma e do Estado de direito, em particular a obrigação de minimizar qualquer uso da força no policiamento dos protestos apenas àquilo que é absolutamente necessário como medida de último recurso”, acrescentou.