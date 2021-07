O CEO da Volkswagen, Ralf Brandstätter, confirmou que os modelos da gama ID irão passar a receber actualizações de software over-the-air (OTA), ou seja, através da Internet, de modo a corrigir erros ou avarias, mas igualmente para equipar os veículos com versões mais modernas da programação, que permitam aceder a novas funções ou melhorar o funcionamento de dispositivos já existentes.

Anunciando ainda que novas actualizações deverão ser esperadas a cada três meses, a Volkswagen informou que os primeiros modelos a beneficiar desta solução serão os ID.3 que foram entregues aos First Movers Club, os primeiros clientes que encomendaram (e receberam) o modelo. De seguida será a vez dos ID.4 e ID.4 GTX, num processo que se prolongará até ao final do Verão.

As actualizações OTA são óptimas para as marcas, que assim não têm de custear intervenções nas suas oficinas, a maioria destinada a resolver erros ou imperfeições na programação, mas são também vantajosas para os clientes, que assim podem receber “pelo ar” (todos em simultâneo e sem ter de perder tempo numa deslocação à oficina) a solução para os problemas do seu veículo.

A Tesla, que generalizou esta forma de modificar a programação dos veículos, sem intervenção dos mecânicos, realizou em simultâneo uma actualização de software a 285.000 veículos da China, para resolver o problema aos condutores que se queixaram de, por vezes, ligarem o Autopilot sem o desejar. A VW, que procedeu a actualizações no ID.3, teve até aqui de os chamar à oficina, sendo esta a primeira vez que o faz à distância, o que lhe abre um maior leque de possibilidades, especialmente a nível dos serviços on demand.

O novo software, denominado internamente 2.3, vai permitir melhorias no sistema de iluminação ID.Light, dotando-o com mais funcionalidades, introduzindo igualmente novidades no sistema de infoentretenimento, além da performance e estabilidade. Os clientes podem descarregar o software 2.3 directamente através do sistema de infotainment dos veículos, que vai permitir melhorar a forma como funcionam cerca de 35 dispositivos do modelo eléctrico.