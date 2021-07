Depois de um dia de trabalho, é necessário desligarmo-nos das tarefas diárias e aproveitarmos os dias mais longos de verão para desfrutarmos de um sunset em tranquilidade e segurança, com um bom cocktail a acompanhar.

E o plano é simples: pode passar por uma ida a um bar de praia, um jantar em casa com uma boa conversa à mistura ou passar por um rooftop com uma vista deslumbrante sobre a cidade – que até fica a poucos minutos do nosso escritório.

Conhecer sítios novos na cidade é um ótimo pretexto para relaxarmos e aproveitarmos o bom tempo depois do trabalho e foi com este intuito que acompanhámos a empresária e influenciadora Vanessa Martins numa viagem até ao Clube Ferroviário, em Lisboa, onde pôde experimentar dois cocktails altamente refrescantes e com algo em comum: o novo Beefeater Light, uma bebida com um perfil de sabor idêntico ao de Beefeater Dry, que tanto gostamos, mas com metade do álcool (20º vs 40º) e das calorias (55 kcal vs 110 kcal por 50ml), ideal para quem pretende desfrutar da experiência de uma bebida espirituosa, mas de forma equilibrada.

Esta bebida, que nos apaixona pelo toque suave do limão e do zimbro, traz frescura, inovação e muito sabor a este verão. Pedro Meaud, barman da Liquid Consulting, deu a conhecer duas formas diferentes de consumir esta bebida e a empresária Vanessa Martins ficou rendida ao sabor dos cocktails preparados com Beefeater Light.

Quer saber as receitas destas bebidas?

Vamos à primeira — Beefeater Light & Tonic: 50ml de Beefeater Light, aos quais adicionamos 200ml de água tónica zero e uma rodela de limão. Os truques para tornar esta bebida perfeita são simples: refrescar bem o copo com muito gelo, adicionar bagas de zimbro – et voilá! Todo o sabor de um gin tónico.

E o melhor de tudo é que esta combinação de sabores tem aproximadamente 4% de álcool, quando comparado com o tradicional gin tónico, que contém aproximadamente 8% de álcool. Utilizando água tónica zero, a bebida fica apenas com 57 kcal, comparadas com as 143 kcal do gin tónico habitual.

E se estiver à procura de uma alternativa à tradicional mistura com água tónica, Beefeater Light também funciona bem com mel e limão.

Receita Beefeater Light & Tonic ↓ Mostrar ↑ Esconder Ingredientes:

– 50ml de Beefeater Light;

– 200ml de Água tónica Zero;

– Bagas de Zimbro e Rodela de limão;

– Copo com muito gelo. Método de preparação:

Encher um copo balão com gelo;

Adicionar 50ml de Beefeater Light;

Preencher com 200ml de Água Tónica Zero;

Aromatizar com bagas de Zimbro e Rodela de limão.

Receita Bees Knees ↓ Mostrar ↑ Esconder Ingredientes:

– 50ml Beefeater Light

– 25ml Sumo de Limão

– 15ml Xarope de Mel

– Zest Limão Método de preparação:

Colocar no Shaker

50ml Beefeater Light

25ml sumo de limão natural

15ml xarope de mel

Gelo

Agitar

Coar para a taça de Cocktail

Decorar com Zest de limão

Especialmente para a Vanessa, o barman Pedro Meaud preparou uma bebida especial: Bees Knees, um cocktail fresco com um toque cítrico. Se quiser prepará-lo em sua casa, a receita também é fácil: basta juntar 50ml de Beefeater Light com 25ml de sumo de limão, e 15ml de xarope de mel num shaker/frasco cheio de gelo. Agite e coe a bebida para um copo de cocktail. Para um toque ainda mais cítrico e especial, adicione uma zest de limão (apertando uma tira de casca de limão para libertar o aroma).

Agora torna-se mais fácil manter um estilo de vida mais equilibrado, sem abdicar dos momentos de prazer e celebração. Está à espera de quê para se dirigir à esplanada mais próxima ou preparar em casa o seu Light & Tonic ou Bees Knees?