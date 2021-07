As Finals da NBA de 2021, entre os Phoenix Suns e os Milwaukee Bucks, têm um pormaior que as torna das mais interessantes da última década: apenas um jogador, dentro dos dois plantéis, já tinha estado nas eliminatórias decisivas da liga de basquetebol dos Estados Unidos. Ou seja, à exceção de Jae Crowder, dos Suns, todos os jogadores estão a realizar a mais importante série de jogos das respetivas carreiras.

Uma série de jogos que arrancou na madrugada desta quarta-feira, em Phoenix, e onde a grande surpresa foi Giannis Antetokounmpo. O grego dos Milwaukee Bucks, a grande estrela da equipa orientada por Mike Budenholzer, lesionou-se na quarta e última partida da final da Conferência Este contra os Atlanta Hawks e estava praticamente arredado da estreia nas Finals. Recuperou a tempo, fez 35 minutos e marcou 20 pontos mas não conseguiu evitar a derrota do conjunto do Wisconsin, que perdeu o primeiro jogo para uns Phoenix Suns totalmente liderados por Chris Paul.

O jogador de 36 anos, que está a realizar a 16.ª temporada na NBA mas que nunca tinha conseguido chegar à final, acabou a partida com 32 pontos, bateu vários recordes e mostrou novamente que é o principal ativo destes Suns. Paul ficou em branco no primeiro quarto mas explodiu no terceiro, com 10 pontos num espaço de dois minutos e 35 segundos e um total de 16 nesse período — números que acabaram por desequilibrar um jogo que até aí estava bastante amarrado, sem grandes distâncias no marcador, alcançando uma vantagem de 16 pontos à entrada para a última parte.

Recap the @Suns #NBAFinals presented by YouTube TV Game 1 victory at home! #ThatsGame https://t.co/SmtNDESAvS

Com esta prestação, Chris Paul tornou-se apenas o terceiro jogador com 36 ou mais anos a marcar mais de 30 pontos num jogo das Finals, juntando-se a Kareem Abdul-Jabbar e Tim Duncan, e foi ainda o primeiro a marcar mais de 30 pontos e a ter oito assistências numa estreia na final desde que Michael Jordan o fez já em 1991, há 30 anos. No final, garantiu que a equipa tem-se preparado para “estes momentos” ao longo de toda a temporada. “Vamos continuar a jogar. Foi apenas um jogo. Temos de continuar concentrados”, atirou.

No último quarto, o treinador Mike Budenholzer colocou Antetokounmpo a pivô e os Bucks ainda encurtaram a desvantagem para sete pontos, embalados pela exibição mais fulgurante do grego. O entusiasmo durou pouco e Chris Paul e Devin Booker (que acabou com 27 pontos) arrumaram o resultado com dois cestos seguidos. No fim, os Phoenix Suns venceram os Milwaukee Bucks por 118-105 e estão em vantagem nas Finals da NBA, com o segundo jogo marcado para a madrugada da próxima sexta-feira.

Chris Paul is only the third player aged 36 or older to have 30+ points in a Finals game, joining Kareem Abdul-Jabbar and Tim Duncan.

He's also the first player with over 30 points and 8 assists in a Finals debut since Michael Jordan in '91.

Historic company. pic.twitter.com/P5XJbiUbcd

— Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) July 7, 2021