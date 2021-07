Há um “Rei dos Frangos” que por esta altura está nas bocas do país por ter sido detido juntamente com o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Apesar da ligação ao mundo das aves e do nome pelo qual é conhecido, este não é o “Rei dos Frangos” que vende frangos assados ao público em vários locais do país. O nome “Rei dos Frangos” serve para os dois, os frangos são frangos nas vidas de ambos, mas está em causa um João e um José e até diferenças no clube do coração.

Vamos por partes: o empresário José Manuel dos Santos, conhecido por “Rei dos Frangos”, é dono do Grupo Valouro, com sede na Lourinhã, que tem mais de 40 empresas nos setores da criação, abate e transformação de aves, agricultura, indústria de rações, distribuição e comércio alimentar, transportes, produção de energia, seguros e turismo.

Amigo de longa data do presidente do Benfica e sócio em vários negócios, José Manuel dos Santos tem uma posição direta de 13,62% da Benfica SAD e em março de 2020 revelou que a Valouro comprou 1,9565% da SAD e a Avibom adquiriu mais 0,7485%, passando a ter mais de 16% da SAD do clube da Luz.

A Valouro e José Manuel dos Santos nada têm a ver com a empresa Churrasqueiras Rei dos Frangos, Lda, fundada em 1989, que tem sede em Leiria e detém 19 churrasqueiras. No site da empresa foi publicado um comunicado que pretende “defender o bom nome” do Rei dos Frangos e que serve para “vincar que em nada tem a ver com o circo metáforico “do Rei dos Frangos”, nem com nenhuma das pessoas envolvidas nesse grupo de peças que se vêem noticiando desde 2019″.

Assim, nenhuma das lojas ou sedes foram alvo de buscas e o gerente da empresa chama-se João Carlos Paiva Santos, que “em nada” está relacionado com Luís Filipe Vieira. Entre as duas empresas só há uma relação: “A Avibom, uma das empresas do Grupo Valouro, vende matéria-prima à Churrasqueiras Rei dos Frangos, concretamente, frango.”

E para justificar a distância, o Rei dos Frangos até usa a ironia: “Porque é de assar frango que nós percebemos, de ações e SADs… nem tanto”. E, por fim, esclarece que, ao contrário de José Manuel dos Santos, que investe na SAD do Benfica, os gerentes do Rei dos Frangos “até são simpatizantes do Sporting”.