A detenção de Luís Filipe Vieira, que aconteceu esta quarta-feira, tem gerado várias reações, tanto de benfiquistas como de figuras ligadas a outros clubes. Nas redes sociais as publicações sucedem-se e há quem peça novas eleições no clube da Luz.

Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, fez uma publicação no Twitter, em que alguém de uma descrição colocou uma pauta musical onde se lê “bando do chorão”. “Hoje era dia para alguém tornar público um email meu a dizer “não falem mais desse atrasado mental pois já estamos a tratar de Unir o Benfica”…”, escreveu na rede social.

Hoje era dia para alguém tornar público um email meu a dizer "não falem mais desse atrasado mental pois já estamos a tratar de Unir o Benfica"… pic.twitter.com/tZKJ2fLCYw — Bruno de Carvalho (@BrunodC72) July 7, 2021

Também Ribeiro e Castro, antigo dirigente, disse na Rádio Observador que a detenção de Luís Filipe Vieira é um “dano muito severo na reputação” do clube. “Não podemos deixar o Benfica prisioneiro desta situação”, referiu Ribeiro e Castro, ao pedir que sejam convocadas eleições para a presidência do clube da Luz.