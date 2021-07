Luís Filipe Vieira nunca teve dúvidas de que este dia nunca chegaria. Nunca teve dúvidas e partilhou isso mesmo com várias pessoas do universo do Benfica, nomeadamente quando assumiu em privado aos órgãos sociais, após um período de reflexão de cerca de uma semana na sequência do despedimento do treinador Bruno Lage no final de junho de 20202, que iria recandidatar-se mais uma vez à liderança do clube para um sexto mandato. “Nunca vão encontrar nada, nunca vão apanhar nada porque nunca houve nada”, reforçou aos presentes nessa reunião. No entanto, esse dia que nunca chegaria chegou. E vai fazer com que passe esta noite detido.

Perante este cenário, e não sendo ainda conhecidas as medidas que surgirão ou não no âmbito do processo onde são investigados “negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades por factos ocorridos, essencialmente, a partir de 2014 e até ao presente e suscetíveis de integrarem a prática, entre outros, de crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento”, o universo do Benfica sentiu um previsível terramoto que toca em várias áreas, a começar pela parte interna e numa vertente institucional.

Assim, e de acordo com o Observador conseguiu já confirmar, a Direção do Benfica vai reunir esta noite, num encontro que será antecedido por uma outra reunião do Conselho de Administração da SAD, cujos membros são, além de Luís Filipe Vieira, Domingos Soares de Oliveira, Rui Costa, José Eduardo Moniz e Miguel Moreira. Já em relação à Direção deverão estar presentes, de forma presencial ou através de vídeochamada, Domingos Almeida Lima, José Eduardo Moniz, Varandas Fernandes, Fernando Tavares, Sílvio Cervan, Jaime Antunes e Rui Vieira do Passo. À partida, António Pires de Andrade, líder da Mesa da Assembleia Geral, não será chamado.

O cenário de demissão não está em cima da mesa nem um cenário nesta fase equacionado pelos responsáveis dos encarnados, seja da sociedade que gere o futebol ou do clube. No entanto, o tema será debatido (aliás, é o único tema em cima da mesa), podendo haver três possibilidades para encontrar uma figura que se assuma como líder caso Vieira deixe de conseguir fazê-lo: Rui Costa, que iria sobretudo dar a cara por ser alguém muito querido do universo benfiquista mas que tem sempre como grande prioridade o futebol; Domingos Almeida Lima, que neste mandato ficou com a parte mais institucional do clube e funciona como um número 2 em termos internos e orgânicos quando não está Vieira; e José Eduardo Moniz, o outro vice além de Rui Costa que é administrador da SAD e que poderia, pelo perfil, ser alguém mais “forte” para aguentar as próximas semanas.

Entretanto, as vozes que pedem uma demissão em bloco de todos os órgãos sociais têm vindo a aumentar, estando mesmo prevista uma manifestação para o Estádio da Luz às 19h. “O clube precisa de ti, hoje mais do que nunca. Às 19 horas no Estádio do Sport Lisboa e Benfica vamos todos juntos demonstrar a força do Benfica. Está na hora desta direção ir embora. Partilha e leva um amigo também”, defendeu a página Associação do Bem.

Em atualização