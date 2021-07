Há casos de cidadãos que recorrem aos tribunais com pedidos de habeas corpus para, assim, reverter com sucesso o isolamento proflático de 10 a 14 dias, mesmo com testes negativos e sem sintomatologia, decretado por médicos de família que procuram cumprir as normas definidas pela Direção-Geral da Saúde. Segundo escreve esta quarta-feira o Diário de Notícias, o recurso aos tribunais está aumentar desde que o estado de emergência foi substituído pelo estado de calamidade.

Vários médicos de saúde pública dão conta de situações ocorridas tanto no estado de emergência como de calamidade, alegando que alguns juízes “consideram que a suspensão de direitos fundamentais, como a liberdade, não pode ser ordenada por um decreto do Governo, como é o caso do estado de calamidade, mas apenas por uma lei da Assembleia da República, como está configurado no quadro constitucional”. Tais decisões constituem ainda uma “desautorização das autoridades de saúde”.

Em causa estão pessoas que, à partida, não estão doentes, ou seja, não apresentam sintomas. No entanto, “representam sempre um perigo, porque podem estar em período de incubação e a colocar outros em risco”. Se antes os pedidos de habeas corpus surgiam na sequência de viagens, agora dizem também respeito aos contextos laboral e social — existem casos de norte a sul do país, ainda que sejam mais frequentes nas grandes áreas metropolitanas.

Para Ricardo Mexia, presidente da Associação Portuguesa dos Médicos de Saúde Pública, “a restrição de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos é muito importante e deve ser mediada por essas instituições”, no entanto, “estas também devem atender às circunstâncias que estamos a viver e os riscos que tais situações geram para terceiros.”

A proteção da saúde de cada cidadão também é um direito protegido constitucionalmente que tem de ser tido em conta nesta análise”, diz Ricardo Mexia.

Já Manuel Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, diz concordar com os médicos de saúde uma pública, uma vez que estão a reivindicar “a necessidade de a lei ter mais clareza para que eles próprios também possam saber como atuar”.