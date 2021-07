Foi há sensivelmente um mês que a japonesa Konami, empresa relacionada com videojogos, brinquedos, anime e outras formas de entretenimento, anunciou o jogador francês Antoine Griezmann como embaixador da marca. Agora, devido à polémica em redor do jogador devido a um conteúdo alegadamente racista, a Konami cancelou o contrato.

Griezmann ia, inclusivamente, ter uma carta colecionável inspirada em si na famosa franquia Yu-Gi-Oh!. Tal não irá acontecer, com a empresa a explicar o sucedido em comunicado: “A Konami Digital Entertainmente acredita, como é também a filosofia do desporto, que qualquer tipo de discriminação é inaceitável. Anunciámos Antoine Griezmann como nosso embaixador de conteúdos Yu-Hi-Oh!. À luz dos acontecimentos recentes, decidimos cancelar o contrato”.

Mas não acaba aqui, e o próprio Barcelona pode sair também prejudicado, visto ter um acordo com a Konami, empresa responsável por um famoso videojogo de futebol. “Relativamente à nossa franquia eFootball PES, pediremos ao Barcelona, como clube parceiro, que explique os detalhes do caso e as suas ações futuras”, refere a marca.

Também a própria Rakuten, principal patrocinador do Barcelona, através do seu presidente, pediu explicações sobre a situação que, além de Griezmann, envolve ainda o compatriota e colega de equipa Ousmane Dembelé. Ambos estiveram no Euro 2020, embora Dembélé tenha abandonado mais cedo devido a lesão.

Nos últimos dias tornou-se viral um vídeo gravado por Dembélé e em que Griezmann também aparece, em que são feitos comentários depreciativos para com funcionários de um hotel japonês. O vídeo é relativo a uma digressão do Barcelona ao país asiático em 2019.

French football stars Ousmane Dembele and Antoine Griezmann appeared to be mocking the Asian staff in their hotel in leaked footage from 2019.

They have apologised for their actions but denied allegations of racism pic.twitter.com/uWnxgdoNoQ

