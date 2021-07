Cecília Meireles, do CDS, foi uma das primeiras a reagir à detenção de Luís Filipe Vieira, mas recusou-se a falar sobre casos concretos e processos que desconhece. Apesar disso mostrou-se agradada pelo trabalho “saudável” e com “rigor” que tem sido feito nas comissões de inquérito, nomeadamente naquela em que foi ouvido Luís Filipe Vieira, e com o facto desse trabalho poder ser “aproveitado pela justiça”.

Agora, a deputada democrata-cristã espera que a justiça continue a funcionar, com “rapidez” e “transparência”, mas alertou que estão em causa “factos que aconteceram há mais de dez anos” e que “muitas destas coisas já podiam ter sido investigadas há mais tempo”.

PAN fala em “sinal muito positivo”

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, também reagiu à detenção de Luís Filipe Vieira e destacou a importância de uma “investigação criminal isenta e equidistante”. Apesar de considerar que esta detenção tardou, a deputada do PAN afirmou que se este é um “sinal muito positivo” por demonstrar que “não há cidadãos intocáveis para a justiça”.

O PAN disse ainda ser relevante que as “perdas relacionadas com o Novo Banco e CGD, e que alegadamente estão associadas a Luís Filipe Vieira, também sejam recuperadas porque há prejuízo para erário público”. Para que tal aconteça, Sousa Real realçou que a justiça deve agir com “celeridade e transparência”.

Chega diz que “não há exceções” e pede “rapidez” na justiça

André Ventura pediu também “celeridade” à justiça e, apesar da proximidade que admite ter com Luís Filipe Vieira, assegurou que “não há exceções” e que “não interessa a opinião de cada um sobre os visados” para que sejam apuradas as suspeitas que disse serem “graves”.

“Temos todas as condições para que justiça seja feita, independentemente de ser o presidente do Benfica”, frisou o deputado único do Chega, ao frisar que esta detenção tem um “impacto social e desportivo significativo” e que deve haver “rapidez, transparência e firmeza”.

Ventura frisou ainda que há “duas dimensões” em causa, a primeira relacionada com o Benfica e as ações do clube e a segunda devido às questões de dano ao Novo Banco, pelo que o deputado pediu que o tribunal esclareça os portugueses “se estas suspeitas são ou não verdadeiras”. “Acho que num tribunal como o de Instrução Criminal amanhã já podemos saber algo mais sobre isso e confiarmos que a justiça funcionará”, concluiu.