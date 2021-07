Quando uma eliminatória de uma fase final de uma grande competição, seja ela de clubes ou seleções, é decidida nas grandes penalidades, o comentário generalizado é quase sempre o mesmo: é uma lotaria. Ou seja, não importa o quanto se jogou ao longo de 120 minutos, o quanto se mereceu ganhar ou o quanto se mereceu perder. No final, nos penáltis, tudo depende da sorte, do momento e da lotaria. Ora, para Gerard Piqué, as coisas não são assim tão lineares.

Esta terça-feira, logo depois de Espanha ter sido eliminada do Euro 2020 ao perder com Itália nas grandes penalidades, o central do Barcelona recorreu ao Twitter não só para congratular a seleção espanhola mas também para defender que o atual sistema de marcação de grandes penalidades não é justo. “Enorme torneio da seleção espanhola. Sinto-me muito orgulhoso. Chegar às meias-finais do Euro 2020 tem muitíssimo mérito. Não creio que exista uma seleção melhor na competição mas as grandes penalidades, por vezes, são muito cruéis. Muito ânimo para a equipa!”, começou por escrever Piqué, deixando depois a própria opinião sobre as decisões por penáltis.

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021

“Não é coincidência que, nas quatro decisões por grandes penalidades que existiram tanto no Euro 2020 como na Copa América, tenha vencido a equipa que marcou primeiro. As estatísticas dizem que o primeiro a marcar tem mais opções e, num torneio assim, não me parece justo que um sorteio faça com que comeces desde logo em desvantagem”, disse o espanhol no tweet seguinte, concordando com uma lógica de pensamento que instantes antes já tinha sido veiculada por Antonio Romero, jornalista da Cadena SER, que disse que a vantagem de quem marca primeiro “é de 60 para 40”.

Ora, de forma normal, Piqué foi desde logo questionado por vários seguidores sobre uma eventual solução — na medida em que, em teoria, uma das equipas terá sempre de ser a primeira a marcar uma grande penalidade. E o central, que conquistou um Campeonato da Europa e um Campeonato do Mundo e deixou a seleção em 2018, respondeu. “Creio que o melhor formato é ABBAABBAAB… Desta maneira, as equipas, se não falharem, vão alternando entre estar à frente ou estar atrás [no resultado]. Animicamente, é muito diferente estar a ganhar ou estar a perder”, atirou, defendendo então uma opção em que um dos conjuntos começa a série de grandes penalidades mas, a partir daí, cada equipa marca dois de forma consecutiva.

Ou seja, se fosse esta a realidade, a ordem das grandes penalidades no Itália-Espanha desta terça-feira e tendo em conta que Chiellini ganhou a Jordi Alba na moeda ao ar, seria a seguinte: Locatelli, Dani Olmo, Gerard Moreno, Belotti, Bonucci, Thiago Alcântara, Morata, Bernardeschi, Jorginho e assim sucessivamente. Esta proposta, porém, não surgiu única e exclusivamente da cabeça de Piqué. A ideia já tem estado em cima das mesas de discussão da FIFA há vários anos e até já foi testada, no Mundial Sub-20 de 2017 (onde Portugal, curiosamente, foi eliminado precisamente nas grandes penalidades pelo Uruguai, nos quartos de final), sem nunca ser implementada de forma definitiva e generalizada.