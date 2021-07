Portugal atingiu um lugar de destaque no que à vacinação contra a Covid-19 diz respeito, pelo menos, na Europa. Entre os 10 países com mais doses administradas (por cada 100 habitantes) nos últimos dias, Portugal surge em segundo lugar (atrás da Islândia com dados até 2 de junho). O país está também entre os que têm mais pessoas vacinadas.

A média de doses administradas nos últimos sete dias por cada 100 habitantes colocam Portugal muito acima da União Europeia — uma média diária (a sete dias) de 1,7% dos portugueses a receber a vacina contra 0,83% dos cidadãos na União Europeia. Portugal acelerou a vacinação a partir do final do mês de junho, como forma controlar a pandemia (devido ao aumento de novos casos de infeção causados pela variante Delta).

Depois de Portugal, Suécia e Espanha são os países que apresentam, atualmente as maiores taxas de vacinação na Europa, seguidos de Luxemburgo, Irlanda, Holanda e Dinamarca. Os restantes países europeus estão a vacinar menos de 1% da população diariamente (numa média a sete dias).

Em países como o Reino Unido esta quebra justifica-se com o facto de grande parte da população já estar vacinada: 67% com, pelo menos, uma dose e 50% com o esquema vacinal completo, segundo dados até 5 de julho do Our World in Data. Na Islândia, 66% estão totalmente vacinados e outros 11% já recebeu a primeira dose.

Portugal tem, neste momento, 36% da população completamente vacinada e 56% que recebeu, pelo menos, uma dose da vacina contra a Covid-19, segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde, esta quarta-feira (o site Our World in Data coloca Portugal num cenário melhor: 39 e 60%, respetivamente).

O país surge assim entre os Estados europeus que, no total, mais doses administraram por cada 100 habitantes: 11.º lugar, com 95,07 vacinas por cada 100 pessoas — colado a Espanha, Dinamarca e Chipre e acima da média da União Europeia (86,9 doses por 100 habitantes administradas no total).

Os primeiros lugares desta lista são ocupados por Malta e Islândia (156 e 128 doses por 100 habitantes, respetivamente), com muito menos habitantes do que a generalidade dos países europeus, seguidos do Reino Unido e Hungria (com 117 e 102 doses por 100 habitantes, respetivamente).

Neste conjunto de países, o total de doses usadas coloca Portugal em 8.º lugar entre os que maior percentagem da população têm totalmente vacinada e 6.º lugar para os vacinados com, pelo menos, uma dose.