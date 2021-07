“Portugal não voltará à austeridade“, garantiu nesta quarta-feira João Leão, o ministro das Finanças, numa audição parlamentar. O responsável garante que “os apoios estão a chegar a quem precisa” mas deixa um aviso à navegação, para a negociação orçamental dos próximos meses: o “próximo Orçamento não será mais fácil ou menos exigente do que os anteriores“.

João Leão realçou que “a suspensão temporária das regras orçamentais em 2022 permite-nos manter os estímulos de natureza extraordinária à economia”. Por outro lado, “permite também passar gradualmente de medidas de emergência para medidas de apoio ao forte relançamento da economia, com o apoio do Programa de Recuperação e Resiliência”.

Recordando o excedente das contas públicas em 2019, João Leão alegou que “foi esse rigor e esse sentido de responsabilidade que nos permitiu encarar a atual crise de forma completamente diferente da crise anterior”.

Muitos portugueses recordam os sacrifícios impostos pela troika e estou seguro de que nenhum de nós quererá voltar a esses tempos.”

“Ao contrário de alguns países que já anunciaram aumentos de impostos para pagar a fatura da crise, Portugal não voltará à austeridade“, sublinhou João Leão, acrescentando que os membros do Governo estão “comprometidos com a estabilidade fiscal e com o regresso à trajetória de recuperação de rendimentos”.

Barragens: “Este é o tempo de a AT trabalhar neste processo”

Sobre a polémica das barragens, trazida ao debate pelo PSD, João Leão afirmou que “este é o tempo de a Autoridade Tributária (AT) trabalhar neste processo”. “Na última vez que viemos aqui à Assembleia falar sobre esse processo demos nota de que a AT já estava a recolher elementos no âmbito desse processo”.

Nesta fase, diz João Leão, “num estado de direito, a AT não pode avançar antes do momento oportuno. Só depois de as entidades fazerem as suas declarações. É nesse âmbito que a AT pode fazer a sua investigação”.

Para o PSD, que tinha feito a pergunta, esta resposta foi interpretada como um reconhecimento por parte do Governo de que ainda não tem um relatório feito sobre “um caso destes que é da máxima importância”.