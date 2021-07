A Comissão Europeia anunciou, nesta quarta-feira, uma revisão em alta das projeções de crescimento económico em vários países (e do bloco europeu, como um todo), mas para Portugal as previsões são exatamente as mesmas que foram apresentadas na primavera — um crescimento de 3,9% em 2021 e 5,1% em 2022. Isto significa que a economia portuguesa deverá, segundo estas previsões, crescer abaixo da média da UE e da zona Euro este ano (4,8%) — embora, em 2022, já fique seis décimas acima do desempenho europeu (4,5%). Espanha, por exemplo, irá crescer mais rapidamente (mais de 6% nos dois anos).

Este é um dos destaques do relatório de Previsões Económicas de Verão, um documento que está ainda mais otimista sobre a retoma nos estados-membros. “A economia europeia deverá recuperar mais rapidamente do que se previa anteriormente, com a atividade no primeiro trimestre a superar as expectativas e a melhoria da situação sanitária a permitir um levantamento mais rápido das restrições no segundo trimestre”, pode ler-se no comunicado da Comissão Europeia.

Para 2021, tinha sido antecipado na primavera um crescimento de 4,3% na zona euro e de 4,4% na UE, mas agora a projeção de verão melhora para 4,8% em ambos os casos. E também há boas notícias para o ano seguinte — estava previsto um crescimento de 4,4%, mas deverá ser revisto em uma décima (para 4,5%) na zona euro e, também, na União Europeia como um todo.

Para Portugal, as previsões mantêm-se como foram calculadas no último mês de maio. “A economia de Portugal está no caminho certo para uma recuperação sólida a partir do segundo trimestre de 2021”, refere a Comissão. O executivo europeu está a ter em conta “o relaxamento gradual das restrições à pandemia” que tem sido aplicado desde abril, com oscilações. Mas também já regista o agravamento dos principais indicadores epidemiológicos no país, com o ritmo de recuperação “abrandado pela reimposição parcial de restrições temporárias em junho, que foi desencadeada por um ressurgimento de infeções”.

Essa evolução da pandemia não é suficiente para uma revisão em baixa das perspetivas, tendo em conta que Bruxelas estima uma melhoria do PIB em 3,3% no segundo trimestre, após uma queda de 3,2% durante o confinamento que terminou em abril. A Comissão espera ainda um aumento adicional do crescimento no terceiro trimestre, “altura em que o turismo externo em Portugal deve aumentar, ajudado pela campanha de vacinação na Europa e a implementação do certificado COVID digital da UE”.

“A grande exposição do país ao turismo estrangeiro” ainda representa um risco para o país, embora a Comissão adiante que está agora “amplamente compensado” pela possibilidade de a indústria vir a beneficiar de uma procura global ainda maior.

Em relação à UE, a Comissão refere que “os níveis de incerteza e de riscos em torno das perspetiva de crescimento são elevados, mas, no geral, continuam equilibrados”, , salientando o perigo associado às novas variantes do coronavírus, que demonstram a importância de “acelerar ainda mais as campanhas de vacinação”.

Por outro lado, Bruxelas reconhece que as taxas de inflação podem acabar por ser mais elevadas do que o previsto, se os constrangimentos nas cadeias de fornecimento revelarem ser mais persistentes e as pressões nos preços forem passadas para o consumidor de forma mais forte”.