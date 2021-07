(em atualização)

Tanto Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, como o empresário José António dos Santos (conhecido por “O Rei dos Frangos”) estão a ser alvo de buscas, avançou o Sol e confirmou o Observador. As buscas estão em curso e são lideradas pelo juiz Carlos Alexandre e estão relacionadas com um inquérito do Departamento Central de Investigação e Ação Penal liderado pelo procurador Rosário Teixeira, coadjuvado pela Autoridade Tributária.

Os crimes sob suspeita incidem sobre atividade de Luís Filipe Vieira como presidente do Benfica, nomeadamente alegados crimes de abuso de confiança sobre a alegada venda de 25% do capital social da Benfica SAD. Outros alegados crimes, como burla qualificada, estão relacionados com as dívidas que o grupo empresarial de Vieira tem no Novo Banco.

Trata-se de uma “operação de grande dimensão”, segundo descrição feita ao Observador por fontes judiciais. Além de Carlos Alexandre, há mais juízes de instrução e diversos procuradores na rua a concretizarem buscas a mais de 30 locais com recurso a inspetores da PSP e da Autoridade Tributária. Ao que o Observador apurou, os mandados de buscas prevêem detidos mas ainda não foi possível confirmar a identificação dos mesmos.

Fundo de ex-vice-presidente do Benfica alvo de buscas

A operação tem como alvo principal Luís Filipe Vieira, estando a ser realizadas buscas a diversos escritórios relacionados com o presidente do Benfica. Um dos alvos relacionados com Vieira são o escritórios do fundo C2 Capital Partners, gerido por Nuno Gaioso Ribeiro, ex-vice-presidente do Benfica muito próximo dos negócios de Luís Filipe Vieira.

Em causa estão suspeitas de crimes de burla qualificada e fraude fiscal que incidem sobre Vieira e “O Rei dos Frangos”. O Sol noticia ainda que está a ser investigado um crime de burla qualificada ao Fundo de Resolução que detém a participação do Estado no Novo Banco, além de alegados ilícitos de abuso de confiança que estão alegadamente relacionados com a venda de 25% do capital da SAD do Benfica a um empresário internacional.

O Fundo de Resolução detém 25% do capital social do Novo Banco e é a entidade pública que paga ao Novo Banco sempre que há perdas em ativos que estão incluídos no mecanismo de capital contingente acordado entre o Estado e a Lone Star aquando da venda da maioria do capital social do banco àquele fundo norte-americano. O grupo empresarial de Luís Filipe Vieira é um dos grandes devedores do Novo Banco, cujas perdas têm sido financiadas pelo Fundo de Resolução.