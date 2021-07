Durante as primeiras horas madrugada desta quarta-feira, a Polícia de Segurança Pública (PSP) levou a cabo uma megaoperação de tráfico de droga no centro de Estremoz. Pelo menos duas pessoas foram detidas e 50 casas e um estabelecimento comercial foram alvos de buscas. Ao que o Observador apurou no local, foi apreendida alguma droga, como haxixe e plantas de canábis, embora a PSP esteja ainda a contabilizar o total de apreensões.

A operação desta quarta-feira foi o resultado de um ano e meio de uma investigação a uma rede de tráfico de droga que operava a partir de Estremoz e que vendia o produto estupefaciente para concelhos numa área próxima da cidade. Foram emitidos 63 mandados de busca. Desses, 50 eram de buscas domiciliárias. Os restantes 13 diziam respeito a um estabelecimento comercial e 12 carros.

Em declarações ao Observador logo após a operação, o comissário Marco David adiantou que foi apreendido “produto estupefaciente, dinheiro, ouro e algumas munições”.

“Foi dado cumprimento a cerca de 10 mandados de detenção fora de flagrante delito emitidos pela autoridade judiciária, mas ainda não consigo avançar com um número de detidos”, disse ainda.

A maioria destes locais alvo de buscas são num bairro no interior das muralhas do Castelo de Estremoz, embora tenham sido realizadas também buscas em outros locais da cidade. A operação foi organizada pelo Comando distrital da PSP de Évora e contou com o reforço de outros comandos.

Os detidos foram levados para a esquadra da PSP de Estremoz e serão presentes a um juiz no Tribunal de Évora na quinta-feira para aplicação das medidas de coação.